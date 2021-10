Fin du masque dans les lieux publics : les cinémas de Bayonne sont réticents

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques supprime l'obligation de porter un masque de protection dans les lieux publics qui demandent le pass sanitaire, à partir de vendredi. Les trois cinémas de Bayonne et d'Anglet veulent inciter leurs clients à continuer de le porter.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a décidé jeudi 7 octobre d'alléger les restrictions sanitaires dans le département, en scellant la fin du masque obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP) et qui demandent le pass sanitaire. La mesure s'applique dès vendredi 8 octobre. Mais les trois cinémas de l'agglomération de Bayonne aimeraient voir leurs clients continuer à porter le masque de protection.

La crainte de mesures "girouettes"

Première crainte partagée par le cinéma Atalante de Bayonne et le Monciné d'Anglet : que la préfecture revienne sur cette mesure sanitaire dans quelques semaines, si l'épidémie redevient plus virulente dans le département.

"Les Français se sont souvent plein ces derniers mois, ces dernières semaines des changements de doctrine dans la matière. [...] Par souci de lisibilité, on a décidé de le [masque, NDLR] conserver", déclare François-Xavier Menou, directeur général des cinémas Monciné (Anglet, Bordeaux, Béziers).

François-Xavier Menou, directeur général des cinémas Monciné © Radio France - Simon Cardona

Mais aussi "parce que ça rassure vraiment nos spectateurs les plus fragiles les plus âgées", ajoute le patron de cinéma. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, où la fréquentation des salles obscures doit être plus forte, le Monciné d'Anglet va inciter ses clients à garder le masque. La direction du CGR de Bayonne annonce simplement qu'il va "conseiller" les spectateurs à garder leur masque.

Les spectateurs sont partagés

Entre soulagement et indifférence, les spectateurs venus voir le dernier James Bond au CGR de Bayonne sont partagés. Garder le masque dans un cinéma ne dérange pas Christine, infirmière libérale, qui ne se sent plus le porter tellement elle le porte à longueur de journée. "Je m'étais habitué à le porter", confirme Philippe, qui va au cinéma deux fois par mois.

"Ce n'est pas cool quand même" de garder le masque au cinéma dit au contraire Christophe. "Je ne m'habituerai jamais à ça." Florian espère aussi vite s'en débarrasser une fois le film commencé. "Je vais l'enlever ça, c’est sûr, dit le cinéphile venu voir les dernières aventures de 007. Vous voulez passer un bon moment, vous n'allez pas vous vous embêter avec un masque. Et pour manger les pop-corn, c''est pas très confort !