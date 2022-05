Fin du masque dans les transports : un virologue toulousain invite "les plus fragiles" à le conserver

Depuis ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Est-ce vraiment une bonne idée de laisser à la maison ? Jean-Michel Mansuy, virologue au CHU de Toulouse était l’invité de France Bleu Occitanie pour en parler.

Pour vous, c’est raisonnable de laisser tomber le masque dans les transports en commun ?

C'est toujours très compliqué quand on parle de coronavirus : pour certains ça va trop vite, pour d'autres c'est trop lent. Il faut trouver le juste milieu et la meilleure gestion du rapport bénéfice/risque. Les autorités de santé ont pensé que la date était bonne pour proposer cette mesure. Il n'en demeure pas moins que le masque reste, comme d'autres mesures barrières, une mesure efficace pour se protéger du virus et certains pourront le conserver de façon volontaire.

Vous encouragez les gens à le garder ?

Je n’encourage rien, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je pense que dans certaines situations, en fonction de certaines pathologies et de fragilités individuelles, certaines personnes peuvent le conserver. Les plus fragiles, en particulier dans des situations où la contamination peut se faire facilement, à savoir dans des milieux où beaucoup de personnes se retrouvent et même dans les transports en commun.

Il faut trouver le juste milieu et la meilleure gestion du rapport bénéfice/risque

Mais le virus du Covid circule pas mal chez nous, en Occitanie ?

Il circule, certes, mais beaucoup moins qu'il y a quelques temps. On a observé une diminution du nombre de cas positifs, une diminution des hospitalisations, une diminution des patients en service de soins intensifs ou de réanimation. Et c’est pareil dans toute la France. Il est certain que devant de tels faits, on peut imaginer que la pression liée aux mesures barrières puisse être soulagée. C'est pour ça que le port du masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui.

Donc aujourd'hui, le CHU de Toulouse n'est pas débordé aujourd'hui ?

A priori, non. Il y a beaucoup moins de patients liés aux infections par le coronavirus : il y en avait 121 hospitalisés le 13 mai dont quatorze patients en réanimation alors qu’il y en avait une cinquantaine il y a quelques mois.

On sait que le coronavirus a pas mal muté. On en est ou là concrètement aujourd'hui? Est ce qu'on a une souche moins virulente?

Le virus a muté, il mute et il mutera encore. La nature est ainsi faite, les virus ont des capacités de mutation pour s'adapter à leur milieu ambiant et aux pressions de sélection. On connaît ça de façon régulière, avec la grippe par exemple. Et c'est pour ça que chaque année, une vaccination spécifique contre la grippe est proposée.

Le virus a muté, il mute et il mutera encore

Le coronavirus ne déroge pas à la règle : il a toujours un petit peu d'avance sur nous, il évolue en permanence et s'adapte à la situation.

Généraliser la quatrième dose de vaccin contre le Covid qui est proposée aux plus de 60 ans pourrait être une bonne idée ?

Mieux on est vacciné, plus on est protégé par rapport à un virus donné. . Donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, une nouvelle composition vaccinale -pas un nouveau vaccin- pourrait être proposée pour se protéger contre des virus qui ont suffisamment évolué pour mériter de nouveaux vaccins.

Comment est-ce que vous imaginez la suite? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir à des mesures de restriction plus sévères comme le retour du masque ou un confinement ?

Il ne faut pas avoir la prétention de lire l'avenir. On fait de la prévision météorologique avec une certaine réussite. Faire de la prévision virologique, c'est très difficile. Il est certain que le virus est là et qu’il continuera d'être là. De nouveaux variants apparaîtront, ils ne seront pas forcément plus dangereux, mais ils se transmettront peut-être plus facilement. La finalité du virus n’est pas tuer son hôte, c'est de se répliquer pour pouvoir se multiplier. Donc on peut imaginer que le virus évolue de façon régulière, qu’il ne disparaisse pas et qu’il devienne, peut-être comme d’autres virus de type coronavirus que l'on connaît depuis de nombreuses années, d'un virus qui provoquerait des rhumes saisonniers, par exemple.