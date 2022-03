Fin du masque en entreprise : "on va pouvoir revoir un truc essentiel, le sourire", dit le patron de Camif

Un retour à la normale ou presque dans les entreprises ce lundi avec la fin du protocole sanitaire mis en place au printemps 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le port du masque n'est plus obligatoire. De quoi réjouir patrons et salariés dans les Deux-Sèvres.

Ce lundi 14 mars 2022, on peut tomber le masque ! Cette journée marque la fin d'un certain nombre de restrictions sanitaires pour lutter contre le Covid-19, même si l'épidémie connait un rebond. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux fermés sauf dans les transports en commun. Fini aussi le pass vaccinal mis à part dans les établissements de santé.

Le protocole sanitaire en entreprise disparaît. "Bas les masques ! Ça fait plaisir je pense que tout le monde attendait un peu ce moment. On va pouvoir revoir un truc qui est essentiel, le sourire", se réjouit Emery Jacquillat, patron de Camif qui emploie une centaine de salariés à Niort. Il rappelle que le télétravail est maintenant "institutionnalisé, trois jours par semaine donc ça permet de limiter la pression à l'intérieur des locaux". Et puis les salariés qui le souhaitent pourront garder le masque.

Continuer à faire attention

Chez Stock A'Z, plateforme logistique à Chauray, près de Niort, la fin de l'obligation du port du masque est aussi un soulagement. "Enfin on fait tomber les masques. La liberté. Les équipes dans les bureaux et l'entrepôt attendent ça depuis très longtemps", lance le gérant Julien Hugaud. C'est le cas d'Amandine, en train de préparer des colis. "Je suis ravie, on va prendre une photo et on va lancer le masque", dit-elle.

Annick elle compte encore continuer à le porter pour le moment. "Quand on voit les infos qui disent que ça remonte et puis moi je suis à risque donc je fais attention", explique-t-elle. "On est habitué et puis l'hiver ça tient chaud", sourit cette employée.

De toute façon "on continue de faire attention", assure Julien Hugaud avec le gel à l'entrée et distances entre les salariés.