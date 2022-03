Fin du masque obligatoire : "On est dans un contexte de fin de vague épidémique" dit un épidémiologiste

Fini le masque obligatoire ! Dans les entreprises, les écoles, les magasins... on peut enfin s'en débarrasser, après 20 mois d'obligation. Il reste en revanche obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Olivier Rethel, épidémiologiste à Santé publique France pour la Bourgogne Franche-Comté était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Il confirme le rebond épidémique dans la région, mais tient à rassurer : nous sommes proches de la fin de vague épidémique.

"Nous avons une légère reprise en France de certaines incidence de nouveaux cas. Mais on est quand même dans le contexte d'une fin de vague épidémique qui, en Bourgogne Franche-Comté, continue à décroître. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse observer éventuellement un rebond dans l'épidémie localement", précise l'épidémiologiste, qui avance plusieurs hypothèses pour explique la hausse des cas de covid.

A commencer par le retour des vacances scolaires : "c'est vrai que dans l'Est, depuis le retour et vous savez qu'il y a plusieurs zones, dont la zone B notamment, y a eu des vacances en décalé avant nous et dans ces temps. On a donc un peu plus de recul de ce côté là, mais on ce qu'on a observé et c'est plutôt une augmentation chez les enfants de 0 à 10 ans et pas dans le lot dans les autres classes d'âge"

L'épidémiologiste sera également très vigilant face à un probable relâchement de la population : " Si ce relâchement est trop fort et que notre population, qui a bien utilisé les mesures barrières jusqu'à présent, les oublie actuellement, il pourrait y avoir un rebond".