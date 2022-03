Fin du masque obligatoire : à Valence, des commerces "ravis" mais la vigilance ne va pas se relâcher

Les dernières restrictions sanitaires liée à l'épidémie de Covid-19 sont levées ce lundi. La pass vaccinal est suspendu. Et le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les transports. A Valence dans la Drôme, les commerces s'en réjouissent mais tout le monde ne va pas tomber le masque.

Ne vous attendez pas à voir disparaître le gel hydroalcoolique à l'entrée de toutes les boutiques ni le plexiglass devant les caisses. A la boutique Promod par exemple à Valence, ces protections restent, mais Valérie, la gérante, ne portera plus le masque : "nous en sommes ravies, et nous serons contentes d'accueillir les clientes avec nos sourires. C'est très important pour nous. Le sourire, le contact, on se retrouve. C'est vraiment bien."

A la boutique Graine de Fille, Nadia, vendeuse, va lâcher le masque sans hésitation : "j'étouffe avec ce masque. Je ne peux plus respirer. Je suis contente de retrouver un peu plus de liberté. Mes collègues, je pense, vont pour beaucoup garder le masque."

Libres de garder le masque ou de l'enlever

Dans les entreprises, les salariés sont libres de garder le masque ou pas. Marina, vendeuse chez Pimkie, continuera de le porter : "par protection, quand on a du monde...je préfère garder ce geste barrière auquel on est habitué depuis 2 ans. Et puis on voit que les contaminations repartent à la hausse, donc on ne sait pas si c'est bien de lever les restrictions."

Pas sûr non plus que les clients retirent le masque d'un coup. Marie tient l'institut de beauté LEM Nymphélia à Saint-Marcel-lès-Valence : "on en a parlé avec elles. Dans la tranche d'âge en dessous de 40 ans, elles sont prêtes à enlever le masque. Les personnes au-delà de 50/55 ans sont plus réticentes. Elles ont peur et ce que j'ai entendu aussi c'est "comme par hasard, on nous enlève le masque juste avant les élections" et ça ne rassure pas." Mais Marie espère retrouver les 5 à 10% de clientes qu'elle n'a pas vues à l'institut depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Le gouvernement conseille aux personnes fragiles, âgées ou ayant des pathologies chroniques, à continuer à se protéger avec le masque dans les lieux clos et les grands rassemblements.