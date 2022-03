Fin du masque obligatoire : les inquiétudes d'un épidémiologiste de Rennes

A quatre jours de la levée de l'obligation du port du masque en intérieur et la fin du pass vaccinal, Pascal Crépey, épidémiologiste à Rennes, estime que "la situation est moins bonne que ce que l'on pouvait espérer".

"La situation est moins bonne que ce que l'on pouvait espérer", estime ce jeudi sur France Info Pascal Crépey enseignant-chercheur en épidémiologie à l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes. Lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur et ce sera la fin du pass vaccinal. Selon lui, "nous ne sommes pas encore dans une situation sûre vis-à-vis de l'épidémie".

"On voit malheureusement une remontée de l'incidence dans certaines régions comme la Bretagne", explique Pascal Crépey, "avec une situation de remontée un peu générale" à cause des retours des vacances. Il s'agit du deuxième variant Omicron, le variant BA.2.

A quatre jours de la levée des contraintes, "la fin de l'obligation du port du masque ne signifie pas l'obligation de ne plus porter le masque", rappelle l'enseignant-chercheur. Il met en garde les populations les plus fragiles qui doivent continuer d'être "très vigilantes dans les lieux avec beaucoup de brassage et mal ventilés".