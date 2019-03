Fin du numerus clausus : dans le Berry, les médecins sont mitigés

Indre, France

C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Dans le cadre de l'examen du projet de loi santé, les députés ont voté ce mardi la suppression du numerus clausus pour les étudiants en première année de médecine à partir de la rentrée 2020. Annoncée depuis plusieurs mois, cette mesure a pour objectif, selon la ministre de la santé Agnes Buzyn, "_d'_augmenter de 20 % le nombre de médecins formés pour permettre un meilleur accès aux soins sur l'ensemble du territoire".

"Ce n'est pas d'augmenter le nombre de médecins qui compte. C'est que ces médecins aillent vers la médecine rurale !" René-Laurent Cambray, médecin à la Châtre

Une situation qui concerne évidemment le Berry. Dans l'Indre par exemple, il n'y a qu'un seul médecin pour 1600 habitants.

Mais les médecins du Berry ne croient pas en un effet d'attrait soudain des jeunes médecins pour notre territoire : "Ce n'est pas parce qu'on va former plus de médecins qu'ils viendront dans les territoires les plus en difficultés", commence René-Laurent Cambray, médecin à la Châtre. "Ce n'est pas d'augmenter le nombre de médecins qui compte. C'est que ces médecins se tournent vers la médecine rurale !".

"Pour attirer des médecins, il faut se rendre attractif. Aux politiques de faire leur travail d'aménagement du territoire." Sylvaine Le Liboux, médecin à Valençay

Tous les médecins interrogés par France Bleu Berry se disent contre la coercition (forcer les jeunes médecins libéraux à exercer dans les déserts médicaux). "Pour attirer des médecins, il faut simplement se rendre attractif. Aux politiques de faire leur travail d'aménagement du territoire. Cela fait des années par exemple que nous demandons une quatre-voies entre Châteauroux et Tours.", termine Sylvaine Le Liboux, médecin à Valençay.