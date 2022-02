Fin du port du masque en extérieur dès ce mercredi en Moselle

C'est l'une des mesures phares de la levée de restrictions prévue ce mercredi dans le pays. Le masque ne sera plus obligatoire en extérieur en France et en Moselle. Dans le département, fini donc le bout de tissu sur le nez dans les villes de plus de 5 000 habitants, là où il était redevenu indispensable pendant cette 5ème vague de l'épidémie de Covid. Une mesure qui s'applique pour tous les espaces à l'air libre, y compris les rassemblements et les marchés.

Tout le monde n'était pas au courant

Sauf que dans les rues de Metz, beaucoup de monde découvre que le masque était obligatoire en extérieur. A commencer par Gilles, qui ne le porte que parce qu'il sort de chez le dentiste. Pour lui, il fallait donc forcément mettre fin à cette restriction. "Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. On est en extérieur, donc à moins d'être dans une zone noire de monde, ça n'a aucun sens d'imposer le masque, ce n'est pas là qu'on va se contaminer."

De son côté, Nadia, elle, savait que le masque était de mise. Pour autant, elle n'est pas forcément convaincue par la levée de l'obligation. "Dans un parc, ça va. Mais en ville, où il y a du monde, je trouve que c'est encore dangereux. A cause de la propagation du virus, je pense que ça reste, dans cette configuration, aussi important que dans un magasin."

On garde quand même le masque

Ce contexte sanitaire fait d'ailleurs en sorte que beaucoup vont garder le masque sur eux. "C'est devenu un réflexe", confie Adeline. "C'est du bon sens que de le remettre si l'on croise beaucoup de monde ou si l'on se trouve au beau milieu d'un rassemblement", ajoute Caroline. "Je l'enfilerai si je croise les manifestations du samedi où ça crie fort", complète Christiane.

A noter qu'en Moselle, le masque demeure obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs, les établissements recevant du public (extérieur comme intérieur) et les établissements scolaires.