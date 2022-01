Fin du port du masque en extérieur : "Je vais quand même le garder" disent des Strasbourgeois

Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir de ce mercredi

Plus que 24h avant l'allégement des mesures sanitaires. Ce mercredi 2 février, ce sera la fin des jauges dans les stades ou les salles de concert. La fin du télétravail obligatoire. Et aussi la fin du port du masque en extérieur dans l'espace public. Les taux d'incidence baissent enfin en Alsace. Mais cela ne veut surtout pas dire que l'épidémie est terminée et que tout va bien.

La bonne nouvelle, c'est donc que les taux d'incidence baissent enfin tout en restant très élevés : 3.773 nouveaux cas pour 100.000 habitants dans le Bas-Rhin contre près de 4.000 il y a une semaine. Le nombre de cas a donc baissé de près 15% en 7 jours avec cette semaine, 44.225 personnes infectées par le coronavirus.

Seulement voilà, pendant ce temps, le nombre d'entrées à l'hôpital ne faiblit pas : près de 50 par jour dans le Bas-Rhin. Pire, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid continue d'augmenter pour atteindre un chiffre proche du pic de la deuxième vague.

Et puis l'ARS dit rencontrer un autre problème : les Alsaciens ne se font pas assez injecter de troisième dose. Seulement 70% des personnes éligibles ont reçu leur rappel. Il reste plus de 70.000 personnes dans le Bas-Rhin, qui se sont arrêtées à deux doses sans prendre de nouveaux rendez-vous.

Des Strasbourgeois prudents

Alors en cas de nouvelle dégradation de la situation, la préfecture garde le pouvoir de reprendre des mesures sanitaires plus contraignantes. Ce n'est pas le cas pour l'instant. D'autant que de nombreux Alsaciens, Strasbourgeois, ont déjà prévu de garder le masque, même après la fin de son port obligatoire.

"Je préfère le garder, question de précaution, de sécurité. L'épidémie nous fait peur quand même" disent Frédérique et Michel, un couple de Strasbourgeois.

"Dans un premier temps, je le garderai encore pour être tranquille. Cela me rassure" dit de son côté Alain, un autre habitant du secteur.

Des Alsaciens pas forcément pressés donc d'en finir avec les restrictions. Celles-ci seront malgré tout levées progressivement. À compter du 15 février, le délai pour obtenir une troisième dose de vaccin sera réduit de 7 à 4 mois pour que votre pass vaccinal reste valide. Le 16 février ce sera la réouverture des discothèques et le retour de la consommation debout dans les bars.