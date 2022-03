Fin du port du masque : la double peine pour les plus fragiles selon le président de MG France en Haute-Vienne

Alors que la France tombe le masque ce lundi dans les écoles et les entreprises, est-ce bien raisonnable ? Les taux d'incidence remontent ces derniers jours. Ce lundi, il est de 737 cas pour 100.000 habitants en Haute-Vienne et de 812 cas en Corrèze. Selon le docteur Jean-Christophe Nogrette, médecin généraliste et président du syndicat MG France en Haute-Vienne, invité de France Bleu Limousin, "une grande partie de la population est maintenant vaccinée et quand on est vacciné, on est protégé très efficacement contre les formes graves du covid. Enlever le masque n'est pas spécialement dangereux".

Mais le médecin reconnaît que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne : "Tous les gens fragiles, tous les gens qui répondent mal à la vaccination, eux, restent en grand danger. Il faut bien voir que le covid, c'est toujours une maladie pour laquelle il y a peu près 100 morts par jour en France actuellement, 1.000 hospitalisations par jour, 2.000 patients en réa. Donc, c'est pas rien."

Alors fallait il enlever et tomber le masque maintenant ? Alors que les taux restent assez élevés ? "C'est considérable. Et ça correspond à des taux d'attaque qui justifiaient dans le temps des confinements. La différence, c'est véritablement la vaccination. Le fait qu'on l'attrape et qu'on soit nombreux à l'attraper ne signifie pas que le système de santé va être bouleversé, que les gens vont tomber gravement malade. La vaccination protège des formes graves et protège aussi apparemment pas trop mal du covid long", rajoute le praticien.

Les craintes des personnes immunodéprimées

Il n'en reste pas moins que pour ses patients fragiles, Jean-Christophe Nogrette recommande une protection maximale, "c'est à dire limiter les interactions sociales, ne pas se mettre dans la foule, utiliser bien évidemment le geste barrière essentiel qui est le port du masque, et si possible, même le port d'un masque FFP2 qui est le masque qui protège le mieux".

Des conseils qui peuvent aller jusqu'à l'auto-confinement. "Il y a une espèce de double peine, effectivement. Des gens qui sont déjà handicapés dans leur vie de tous les jours par des maladies lourdes ou des états de santé très altérés et se trouvent en plus obligés de s'écarter de la vie sociale. Et c'est franchement injuste".

Quant à l'ouverture de la quatrième dose pour les plus de 80 ans annoncée ce samedi par le gouvernement ? "C'est un c'est un acquis de conscience de M. Castex. Il a bien compris que les plus de 80 ans font partie des gens fragiles. En leur proposant une quatrième dose, on fait en quelque sorte amende honorable en disant non, on vous laisse pas tout à fait tomber".

Une mesure électoraliste ?

Cette mesure a été annoncée début mars, un peu plus d'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Faut-il y voir un lien comme certains le supposent ? "Franchement, je pense que les élections se tiendraient aussi bien avec masque ou sans masque et probablement que l'objectif du retour à une vie à peu près normale pour les élections était quelque chose qui tentait bien le gouvernement. Après est-ce qu'il faut mettre de la politique partout où je suis, pas sûr", conclut Jean-Christophe Nogrette.