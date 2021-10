Les enfants soulagés : le masque à l'école primaire c'est fini

C'est un soulagement pour beaucoup d'enfants et de parents : plus besoin de masque dans les cartables. Dans 47 départements, dont l'Isère, le port du masque n'est plus obligatoire à l'école primaire pour les enfants. Chérine, maman de jumeaux de 10 ans est très contente : "C'est le jour j. Ils sont vraiment heureux, même si je ne les ai pas entendu se plaindre. Ce n'était pas facile pour eux. Ma fille fait même de la danse avec le masque, pendant trois heures, donc le weekend, en plus de la semaine. On attendait ce moment depuis longtemps."

Problèmes de compréhension, gênes... Les enfants de Chérine ont dû s'habituer au masque mais Brécy, en CM2, ne le regrettera pas : "Je suis très content, à l'école c'était un peu difficile de le garder. Quand on posait une question à la maîtresse, des fois elle ne savait pas qui parlait." Même constat pour sa sœur, Blina : "Je porte des lunettes et quand j'ai un masque ça fait de la buée, c'est énervant je n'arrivais pas à voir le tableau."

Les enseignants conservent le masque

Sadia aussi est heureuse pour ses enfants : "Ils se plaignent souvent du masque. Ils ne le supporte pas. Surtout au début, ils se grattaient, ils avaient mal à la tête. Je pense qu'ils seront plus épanouis. Quand ils lisent parfois, la maîtresse ne comprend pas. Des fois ma fille me dit qu'elle n'a pas envie de lire à l'école à cause du masque. Ce sera plus simple, ce ne sera plus un handicap." Les enseignants et personnels d'écoles primaires gardent pour l'instant le masque.