Finalement, les urgences de Sarlat fonctionneront normalement le week-end de Noël

"Finalement, le travail et la solidarité paient", dit, soulagée, la directrice de l'hôpital de Sarlat, Anne Rousselot-Soulière. Le centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat ouvrira bien ses urgences à tous les patients pour le week-end de Noël, ayant réussi à réunir deux médecins et les équipes paramédicales suffisantes. La décision a pu être prise dans la soirée du jeudi 23 décembre. Dans le détail, toutes les urgences pourront être traitées ce vendredi 24 décembre, la nuit du 24 au 25, la journée du 25, la nuit du 25 au 26 et la journée du 26. En revanche, la nuit du 26 au 27 décembre, seules les urgences vitales seront traitées, les autres patients seront invités à revenir le lendemain.

Dans un premier temps, l'hôpital de Sarlat pensait qu'il ne pourrait ouvrir ses urgences qu'aux cas les plus graves ce week-end. Les effectifs étaient réduits à cause des vacances des soignants et des difficultés à leur trouver des remplaçants. Finalement, une réorganisation des plannings permet d'ouvrir deux lignes d'urgences et d'être en fonctionnement normal. "Il faut remercier la mobilisation de la communauté hospitalière sur la Dordogne," souligne le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti. L'élu, tout comme la direction de l'hôpital, rappellent tout de même que les urgences sont réservées aux blessures sérieuses, et appellent à ne pas engorger les services.