Les données publiées par Santé Publique France permettent à une nouvelle vague de départements de rejoindre ceux où le port du masque n'est déjà plus obligatoire à l'école : le Territoire de Belfort et le Doubs sont désormais concernés.

Fini le masque obligatoire pour les élèves de primaire dans le Territoire de Belfort et le Doubs

Le masque n'est plus obligatoire dans les écoles du Territoire de Belfort et du Doubs

Comme c'était déjà le cas en Haute-Saône depuis une semaine, le Territoire de Belfort et le Doubs viennent se rajouter à la liste des départements de Franche-Comté où le masque n'est plus obligatoire pour les élèves de primaire. C'est officialisé ce jeudi 7 octobre dans un décret publié dans le Journal Officiel. Désormais, 23 départements seulement restent concernés par l'obligation du port du masque à l'école.

Les données publiées par Santé Publique France aujourd'hui ont permis cette levée des contraintes sanitaires. Le Président de la République a décidé, lors du dernier Conseil de Défense et de sécurité nationale, que les départements qui ne connaissent pas une circulation active du virus, c'est à dire présentant une incidence inférieure à 50 cas pour 100 000 habitants depuis 5 jours ou plus, verraient le niveau du protocole de l'éducation national abaissé de 2 à 1 et les jauges de certains établissements recevant du public supprimées.

La mesure dans le Territoire de Belfort et le Doubs sera effective dès le lundi 11 octobre. Les enseignants ne sont eux pas encore dispensés.