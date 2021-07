Finistère : 67% de primo-vaccinés, la campagne s'accélère

Le Finistère compte parmi les très bons élèves de la vaccination avec 67% de primo-vaccinés. Malgré ça, le taux d'incidence est à la hausse et les services de l'Etat souhaitent encore intensifier la vaccination durant le mois d'août.

Le département du Finistère est l'un des très bons élèves de la vaccination avec près de 67% de primo-vaccinés et 55% de double-injections dans les 13 centres départementaux. Mais avec un taux d'incidence en hausse de 87 cas pour 100.000 habitants, les services de l'Etat souhaitent encore accélérer la cadence, pour dépasser les 70.000 doses hebdomadaires.

Mise en place de centres éphémères

La préfecture va déployer des centres de vaccination éphémère dès mercredi à Roscoff, vendredi au centre nautique de Concarneau, puis la semaine suivante à Fouesnant. L'objectif est de se déplacer dans les zones très touristiques, au plus près des gens, avec des vaccinations sans rendez-vous. Le préfet souhaite toucher les familles et les plus jeunes. En effet, parmi les 16-25 ans dans le département, le taux d'incidence culmine à 311 cas pour 100.000 habitants.

Déploiement de deux stands d'autotests supervisés

Dès lundi, à Douarnenez et dans le pays d'Auray, deux stands d'autotests supervisés vont être déployés. Les usagers pourront s'auto-tester grâce à des kits et le résultat sera surveillé par un professionnel de santé. Il pourra donner lieu à un QR code qui pourra être ajouté au pass sanitaire, au même titre qu'un test PCR ou antigénique. Si l'expérience est concluante, le dispositif pourrait être généralisé dans toute la France d'ici la semaine suivante.