Finistère : de nouveaux centres de dépistage du Covid-19 vont ouvrir

Plusieurs nouveaux centres de dépistage du Covid-19 vont ouvrir dès la semaine prochaine dans le Finistère. C'est l'annonce faite par le préfet ce jeudi, alors que les labos et pharmacies ont du mal à faire face à la demande. Les autorités veulent doubler le nombre de tests d'ici deux semaines.

La file d'attente s'allonge chaque jour un peu plus devant la pharmacie de l'Iroise à Brest.

Aucun rendez-vous possible pour un test PCR avant mardi 11 janvier dans tout le Finistère, et des files d'attente interminables devant les pharmacies proposant des tests antigéniques. Le dispositif de dépistage est submergé en ce début d'année par l'afflux de patients symptomatiques et de cas contact. Avec un taux d'incidence de 1.268 (nouveau record pour le Finistère), les autorités ont décidé d'augmenter significativement la capacité de tests.

Sept nouveaux centres à l'étude

Lors d'une visite dans les deux centres de vaccination de Brest, le préfet du Finistère Philippe Mahé a annoncé l'ouverture de plusieurs sites de dépistage dès la semaine prochaine : "on a identifié des lieux, on a identifié des associations, il nous reste à finaliser le dispositif". Sept nouveaux centres sont à l'étude, notamment à Brest, Quimper, Morlaix, Concarneau et Quimperlé.

120.000 tests par semaine

L'objectif est clair : doubler la capacité de tests d'ici deux semaines, en passant de 60.000 à 120.000 tests hebdomadaires. D'ici là, "on est dans un tunnel de quelques jours, reconnaît le préfet, personne ne se satisfait [de la situation actuelle], mais il faut trouver des solutions. Localement, c'est le nombre de tests qu'il faut doubler en augmentant le nombre de centres".