Finistère : le port du masque à nouveau obligatoire dans certains secteurs en extérieur

En raison de l'évolution sanitaire de l'épidémie de Covid et du cariant Delta, le masque à nouveau obligatoire en extérieur dans certains secteurs du Finistère. Le préfet du département a pris ce lundi un arrêté dans ce sens qui rentrera en vigueur dès ce mardi et jusqu'au 31 août. Sur tout le département, le port du masque redevient obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les marchés de plein air, braderies, dans les files d'attente, mais aussi dans un rayon de 50 mètres autour des gares ferroviaires, routières ou maritimes, et ce aux heures de départ et d'arrivée de ces véhicules. Masque aussi obligatoire lors des rassemblements sportifs ou festifs.

Obligation de 9h à 22h

Sur le territoire de la commune de Brest, le masque redevient obligatoire entre 9h et 22h, sauf dans certains secteurs détaillés dans l'arrêté préfectorale ci-dessous. Obligatoire aussi dans certains secteurs d'une vingtaine de communes du département de 9h à 22h, comme à Quimper, Lesneven, Guilers ou encore Plabennec. La liste figure également dans l'arrêté, ainsi que les secteurs concernés.

Les contrevenants risquent une amende de 135 euros, 3.750 euros en cas de récidive trois fois en 30 jours.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix