Finistère : le port du masque de nouveau obligatoire dans les cours d'école

Face à la hausse des cas de Covid dans le Finistère, où on enregistre un taux d'incidence de 153 cas positifs pour 100.000 habitants, la préfecture renforce l'obligation du port du masque en extérieur, et notamment dans les cours de récréation pour les enfants plus de 6 ans.

La préfecture du Finistère annonce ce mardi le renforcement des mesures de freinage contre l'épidémie de Covid-19. Dans le département, le taux d'incidence est passé de 30,7 pour 100.000 habitants le 27 octobre à 153 ce 29 novembre 2021. En conséquence, le préfet du Finistère, Philippe Mahé, a décidé de renforcer l'obligation du port du masque en extérieur, après des premières mesures prises mi-novembre.

Cours d'écoles et extérieur

A compter de ce mardi, après le retour du masque en classe le 15 novembre, le masque redevient notamment obligatoire dans les cours de récréation du Finistère pour les élèves de plus de 6 ans. Port du masque obligatoire aussi dans les marchés de Noël organisés dans un périmètres fermé avec contrôle des accès et pass sanitaire obligatoire pour y accéder.

Par ailleurs, le port du masque en extérieur se généralise dans les communes de plus de 7.500 habitants, de 8h à 23h, selon un périmètre géographique défini avec les maires, indique ce mardi la préfecture. Voici les communes concernées :

Brest

Concarneau

Douarnenez

Fouesnant

Guilers

Guipavas

Landerneau

Landivisiau

Le Relecq-Kerhuon

Morlaix

Plabennec

Plougastel-Daoulas

Plouzané

Pont L’Abbé

Quimper

Quimperlé

Rosporden

Saint-Renan

Enfin, les obligations déjà en vigueur restent actuelles jusqu'au 10 janvier 2022 inclus. A savoir, les marchés en plein air, dans les brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au déballage. Mais aussi dans les files d'attentes, dans un rayon de cinquante mètres autour des écoles, collèges et lycées, et dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules de transport.