Finistère : les médecins libéraux face aux pénuries de praticiens et fermeture d'urgences

En 2021, plus de la moitié des communes bretonnes n'avait pas de médecins, selon l'Observatoire des territoires. Et du côté des hôpitaux, c'est pas mieux, avec des urgences surchargées quand elles ne sont pas tout simplement fermées, fautes d'effectifs suffisants.

Et la situation ne s'est pas arrangé cet été. Dans le centre-Bretagne, les urgences de l'hôpital de Carhaix sont fermées depuis juillet. Les patients qui se présentent doivent appeler le 15 qui soit les dirigent vers d'autres services, souvent bondés, soit vers des médecins libéraux, qui doivent s'adapter, et trouver des solutions.

ⓘ Publicité

Un quotidien déjà bien rempli

Une partie d'entre eux sont donc redirigés vers le centre médical de l'Aulne, à Châteauneuf-du-Faou (Finistère). Ce centre, c'est dix médecins qui se relaient du lundi au samedi, pour accueillir les patients toute la journée. Le cabinet est ouvert de 8 h à 20 h le soir. "On a tous une partie de la journée où on est en visite durant 2 h. Tous les matins, il y a un des médecins du cabinet qui assurent ce qu'on appelle les soins non programmés. Les patients qui appellent le matin pour les urgences et qui peuvent être vus dans la matinée", détaille Guillaume Kergoat, médecin au centre depuis 2021. A ça s'ajoute, tout le travail administratif comme "la gestion des résultats médicaux, rappeler les gens, faire des papiers". "C'est 80% de soins, et 20% d'administratif". Les médecins du centre tiennent aussi des permanences le weekend à la maison de soin de Carhaix. En tout, chaque jour, les médecins voient défiler une vingtaine de patients.

Avec l'été, les congés d'autres médecins, les touristes, la fréquentation change. "Ce sont beaucoup de patients extérieur au cabinet." Mais cette année plus encore, le phénomène a été amplifié par la fermeture des urgences de l'hôpital de Carhaix début juillet non loin de là. "On fait partie de ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. C'est le 15, les régulateurs qui nous adressent des gens qui n'ont pas de possibilité de voir de médecin. Donc ça sera rajouter cet été plus de travail."

Une situation qui impacte la prise en charge de ces patients laissés sur le carreau mais aussi celle des autres. "Ils doivent aller soit à Quimper, soit à Morlaix, à Brest voire à Guingamp." Problème, les temps d'attente dans ces services sont longs, très long, "jusqu'à 20 h d'attente, voire voire plus." "C'est vrai qu'on se pose la question pour une personnes âgées en perte d'autonomie de l'envoyer aux urgences si il y a un délai qui est très, très élevé. On sait qu'un temps d'attente prolongé en brancard peut être aussi délétère pour la personne." Alors les prises en charge reste en ambulatoire, "parce que l'accès à l'hôpital est compliqué".

Et forcément ça prend du temps. " On a des patients patients qu'on peut voir deux ou trois fois par semaine parce qu'ils ne sont pas stabilisés et qu'il faut aller réévaluer cliniquement les choses. Souvent, ça peut être à domicile en plus. C'est sûr que pendant ce temps là, on peut pas avoir d'autres patients."

Se former pour faire face au manque de spécialistes

A cette situation, s'ajoute aussi le manque de plus en plus marquer de spécialistes. "Cardiologue, dentiste, ophtalmologue, appliquez le à toutes les spécialités", énumère Syndie Cann, elle aussi médecin au centre médical de Châteauneuf-du-Faou. "On passe beaucoup de temps avec les secrétaires, pour trouver des rendez-vous chez des spécialistes, et des rendez-vous dans des délais raisonnables", explique Guillaume Kergoat. Alors pour faire face, en plus de leur devoir de formation continue, les dix médecins du centre ont rajouté des cordes à leurs arcs. "Moi, je vais beaucoup de gynécologie, explique le Dr Cann, Guillaume des infiltrations." D'autres font des électrocardiogramme, des échographies, du suivi de grossesse.

"Pour nous travailler en groupe, c'est la solution"

Une formation et une polyvalence qui a un coût, car il faut acheter de nouveaux équipements, mais aussi qui prend du temps. "Quand on part en formation, c'est souvent plusieurs jours", explique Syndie Cann, d'où l'intérêt d'être un groupe pour la médecin. "On peut toujours s'entraider s'il y a une urgence vitale qui se présente au cabinet. S'il y a une visite à gérer en urgence, ça permet d'avoir toujours quelqu'un disponible et effectivement de pouvoir se remplacer pour notre de notre nécessité de formation." Autre point avantageux, chaque généraliste a sa petite spécialisé, ce qui permet donc d'avoir une prise en charge optimisée des patients. Un avis que partage Steven Guyader, un autre médecin du cabinet. "C'est vraiment la force du collectif." "On voit bien dans les collègues qui exercent tout seul que ça entraîne des fermetures inopinées de leur cabinet et des patients qui se retrouvent sans solution, à devoir aller aux urgences ou à devoir aller dans des centres de soins non programmés", souligne Syndie.

Pour les deux médecins, l'installation en groupe multiprofessionnel, c'est "la solution immédiate à apporter à l'offre démographique qui va, s'aggraver malheureusement dans les deux ans qui viennent". En effet, à l'heure actuelle, sur seul 14% des médecins généralistes s'installent en libéral.** "Ce qui fait peur, c'est la charge de travail quand on installe, on a des amis qui ont enlever leur plaque de médecin 3 ans après leur installation", souligne Steven Guyader.

Pourtant, ce modèle de regroupement pourrait être menacé par un projet de loi à l'automne. Il dispose que les nouvelles installations de médecins ne pourront se faire là où il y a déjà des médecins installés.