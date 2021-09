Finistère : plus de la moitié des 12-17 ans désormais vaccinés contre le coronavirus

Aujourd'hui, plus de la moitié des 12-17 ans sont vaccinés dans le Finistère

Premier bilan après une semaine de vaccination contre le Covid-19 dans le Finistère pour les enfants de 12 à 17 ans sur le temps scolaire. Débutée le 6 septembre, cette campagne de vaccination va se poursuivre ces trois prochaines semaines. Ce vendredi, la préfecture du Finistère indique que, sur les 142 collèges et lycées du département, 51 ont participé à cette campagne vaccinale, et 587 jeunes ont été vaccinés sur le temps scolaire.

Aujourd'hui, dans le département, un peu plus de la moitié des 12-17 ans sont complètement vaccinés (56%), et quatre élèves sur cinq ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus. Pour l'ensemble de la population, deux tiers des Finistériens ont reçu les deux doses de l'antidote (73 %) et 81% ont reçu une première injection.