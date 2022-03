Finistère : toutes les entreprises ne lèvent pas le protocole sanitaire

Le masque tombe presque partout à partir de ce lundi 14 mars, y compris dans les entreprises. Comme annoncé le 3 mars dernier par le Premier ministre Jean Castex, le protocole sanitaire est levé, à l'exception des transports collectifs et les établissements de santé. Pour autant, certaines entreprises font le choix de le maintenir, comme Hénaff, dont le siège social est à Pouldreuzic, dans le Finistère.

"On a considéré qu'on pouvait encore attendre une semaine", explique son PDG, Loïc Hénaff. Il suffit "de regarder une carte des contaminations et du taux d'incidence dans le Finistère, les chiffres ne sont pas excellents. On peut attendre un petit peu." Avec un taux d'incidence de 1.084 pour 100.000 habitants selon le site Covid-Tracker, le Finistère est le département de France métropolitaine où le coronavirus circule le plus, derrière la Moselle.

Désorganisation des services

Le chef d'entreprise veut aussi éviter un retour en arrière. "Pour l'instant ça fonctionne bien, c'est stabilisé dans l'entreprise depuis plus de deux ans", explique Loïc Hénaff, qui redoute aussi une désorganisation des services sur ses trois sites bretons : Pouldreuzic, Rosporden et au Grand Fougeray en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, les 290 salariés sont finalement plus préoccupés par la hausse des prix du carburant que par la levée du protocole sanitaire. Les 68 salariés qui peuvent télétravailler continueront par exemple de le faire.

Chez Adélaïde, le groupe d'assurance breton basé sur les bords de l'Odet à Quimper, et qui compte 2 100 collaborateurs en France et en Europe, la direction, avec les partenaires sociaux, ont choisi de lever le protocole sanitaire. "On enlève nos jauges, les marquages au sol, de retrouver l'environnement qu'on connaissait il y a deux ans, et c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde", explique Bernard de Laportalière, le directeur des ressources humaines du groupe.

Nouvelle façon de travailler

En dépit des chiffres de l'épidémie de Covid dans le Finistère, le groupe suit les recommandations gouvernementales. "Les ministères de la Santé et du Travail se sont positionnés clairement sur ce sujet-là donc allons-y à fond et accompagnons nos collaborateurs, y compris ceux qui auraient le Covid dans les semaines qui viennent", poursuit le DRH.

Ces deux années de pandémie ont de toute façon profondément modifié la vie en entreprise, et il faut poursuivre "cette nouvelle façon de travailler", estime Bernard de Laportalière. "Avec du télétravail, du présentiel, du distanciel."