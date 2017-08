Fipronil : des paquets de pâtes d'Alsace Grand'mère retirés du marché

Les pâtes Grand'mère fabriquées à Marlenheim (Bas-Rhin) touchées par le scandale des oeufs contaminés au fipronil. Certains paquets ont été retirés de la vente annonce le ministère de l'agriculture sur son site internet.

Quatre références de pâtes fabriquées en France avec des oeufs belges ou néerlandais ont été ajoutées ce mercredi 23 août à la liste du ministère de l'agriculture. Elle recense tous les produits dans lesquels des traces de fipronil ont été détectés. Ce sont les premiers produits fabriqués en France à être inscrits sur cette liste.

Nous sommes des victimes" - Philippe Heimburger, PDG des pâtes Grand'mère

Parmi ces références, se trouvent les pâtes de marque "Grand'mère" fabriquées à Marlenheim dans le Bas-Rhin. Plusieurs lots sont concernés : les nids de 4 mm - 7 œufs (format 250g et 500g) et les mini-torsades 7 œufs (250g). "Nous sommes des victimes, nous sommes très affectés", commente Philippe Heimburger, le PDG des pâtes "Grand'mère", entreprise familiale depuis trois générations. "Très peu de lots sont concernés et ils sont juste à la limite du seuil recommandé".

Une mesure de précaution, pas de risques pour la santé selon le ministère

Ces produits sont retirés du marché car ils contiennent du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire, mais ils ne présentent toutefois pas de risques pour la santé, précise le ministère. Ils sont listés dans un souci d'information du consommateur.

Le 14 août dernier, le ministère de l'agriculture avait déjà révélé que la société Valfleuri à Wittenheim avait importé des oeufs contaminés au fipronil des Pays-Bas. Cette fois aucune trace de l'insecticide n'avait été retrouvé dans les pâtes et aucun lot n'avait été retiré du marché.