Firminy propose à son tour une mutuelle santé solidaire

La ville de Firminy propose à son tour l'accès à une couverture santé solidaire après avoir conclu une convention avec l'association Actiom le 15 octobre. Le but c'est de faciliter l'accès aux soins du plus grand nombre.

La condition principale pour y adhérer, c'est d'habiter la commune, sachant qu'en cas de déménagement, il est possible de conserver cette mutuelle. Elle est ouverte à tous : salariés ne bénéficiant pas de la mutuelle d'entreprise obligatoire depuis le 1er janvier 2016, artisans, indépendants, demandeurs d'emploi, retraités...

La promesse de 10 à 30 % d'économies

L'association négocie des prix de groupe auprès de plusieurs mutuelles partenaires. Ce qui lui permet d'afficher des prix attractifs de 10 à 30% moins chers d'après elle, la première garantie couvrant uniquement l'hospitalisation parmi onze offres pour une prise en charge la plus adaptée aux besoins de l'assuré.

À l'image de Roche-la-Molière depuis 2014, une quarantaine de communes de la Loire proposent l'accès à cette couverture solidaire, dont Saint-Galmier, Veauche, Montrond-les-Bains, Bourg-Argental, Planfoy ou encore Saint-Genest-Malifaux.

C'est le cas aussi d'une vingtaine de communes altiligériennes comme Monistrol, Yssingeaux ou encore Saint-Just-Malmont. Des discussions sont en cours à Fraisses ou encore Andrézieux-Bouthéon.

Actiom est implantée dans plus de 4 700 communes et couvre actuellement environ 30 000 personnes. "L'effet boule de neige nous permet de peser dans les négociations pour au moins maintenir les tarifs à leur niveau actuel malgré les tendances à la hausse sur le marché de la couverture santé", souligne Bertrand Bessy, courtier en assurances et référent de l'association à Firminy.