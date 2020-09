Fissures au CHRU de Nancy : une expertise indépendante va débuter

Pourquoi le bâtiment Philippe Canton, le plus récent du CHRU de Nancy à Brabois, est-il victime de fissures de plus en plus nombreuses ? Une expertise indépendante va débuter ce mois-ci pour tenter de comprendre les raisons des désordres constatés depuis l'été 2017.

Qu'est-ce qui cloche dans le bâtiment Philippe Canton du CHRU de Brabois ? De nombreuses fissures sont apparues depuis l'été 2017 dans cet édifice ouvert en 2011 et dont le CHRU n'est que locataire. Une expertise indépendante va débuter ce mois-ci pour tenter de comprendre les raisons des désordres constatés.

Une expertise à la demande des syndicats et du CHRU alors qu'une autre expertise judiciaire a déjà commencé à la demande du propriétaire Icade, qui reçoit un loyer du CHRU de plus 7 millions d'euros chaque année. Ce mercredi, la CFDT a ouvert à la presse les portes des 16 locaux du bâtiment fermés par mesure de précaution.

Murs gondolés

Dans ces pièces, les meubles ont été retirés, ce qui permet de voir les fissures traverser les murs de haut en bas. Des murs gondolés où certains plafonds s'écartent de plusieurs centimètres. Inquiétant pour Stéphane Maire, le secrétaire du CHSCT et secrétaire général de la CFDT de l'hôpital :

"On a des dalles qui ont dû bouger de plusieurs centimètres, ça fait fissurer les murs et on a pu voir aussi des fissures sur les dalles et même sur les poteaux porteurs."

Stéphane Maire, élu CFDT, montre les fissures dans le bâtiment Philippe Canton du CHU de Nancy à Vandoeuvre © Radio France - CEDRIC LIETO

Si seulement 16 pièces sont fermées, la moitié des locaux du bâtiment est concernée par des fissures. Et le CHRU a peu de marges de manoeuvres, car il n'est que locataire du bâtiment :

"Les murs ne nous appartiennent pas. On ne peut engager aucun travaux. On veut donc que cette expertise indépendante nous dise si ce bâtiment potentiellement peut être dangereux et que la direction du CHU prenne les bonnes décisions."

Fissures dans le bâtiment Philippe Canton du CHU de Nancy à Vandoeuvre © Radio France - CEDRIC LIETO

Maintien des lits ou évacuation ?

Les résultats de l'expertise indépendante sont attendus pour début 2021 mais le CHU se prépare à tous les scénarios, y compris l'évacuation des 120 lits, selon Francis Bruneau, le directeur général adjoint :

"Est-ce qu'on les relocalise en interne ? Est-ce qu'on construit un bâtiment modulaire pour les accueillir ou est-ce qu'on revoit notre schéma directeur pour commencer la construction d'un nouveau bâtiment qui répondraient directement aux besoins d'hébergement de ces lits ?"

Le feuilleton est parti pour durer. Direction, personnels et patients s'en seraient bien passés dans un bâtiment aussi récent et qui devait être le point de départ du "nouveau CHRU de Nancy" centralisé à Brabois.