Flambée épidémique en Haute-Vienne et en Corrèze

L'épidémie flambe sur tout le territoire français, avec deux fois plus de cas positifs en une semaine. La Haute-Vienne et la Corrèze ne sont pas épargnées, même si le virus y circule un peu moins rapidement.

La 5ème vague de l'épidémie est bien là. 21 000 nouveaux cas de covid ont été recensés sur tout le territoire ces dernières 24h. Les taux d'incidence explosent dans quasiment tous les départements français. Le nombre de contaminations augmente en Haute-Vienne et en Corrèze, avec respectivement 500 et 372 nouveaux cas détectés sur une semaine, selon Santé Publique France. Toutefois, le Limousin est un peu mois touché que d'autres territoires.

Les taux d'incidence ont doublé en une semaine

Ils s'élèvent à 133,2 cas pour 100 000 habitants en Haute-Vienne, et 154,8 cas en Corrèze, selon les dernières chiffres de Santé Publique France. Le seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, est largement dépassé. Toutefois, on reste en dessous de la moyenne nationale. Dans les Landes par exemple, il y a deux fois plus de cas (rapportés à la population) qu'en Haute-Vienne, et le département est en alerte maximale.

La courbe des contaminations est bien exponentielle depuis deux semaines, selon Sophie Larrieu, épidémiologiste de Santé Publique France pour la région Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette reprise : la saisonnalité, la diminution de l'efficacité des vaccins administrés il y a plus de six mois, et le relâchement des gestes barrières avec le passe sanitaire.

"Le virus est heureux quand il fait froid et quand on se réunit dans les maisons. Une fois que les gens sont vaccinés, ils se sentent à l'abri, et enlèvent le masque" (Sophie Larrieu)

L'épidémiologiste précise que le virus circule dans toutes les villes de Corrèze et de Haute-Vienne (sans concentration particulière dans les métropoles comme cela a pu être le cas durant de précédentes vagues), et dans toutes les classes d'âges…

Le nombre d'hospitalisations augmente, mais plus lentement

Les hôpitaux de Haute-Vienne et de Corrèze comptent chacun 38 malades du covid. En Corrèze, ils n'étaient que 29 il y a une semaine, soit une augmentation d'un tiers, comme à l'échelle nationale. En revanche il y a peu d'entrées en réanimation, et la pression sur les hôpitaux des départements ne se fait pas encore ressentir.

Selon les épidémiologistes, cela est dû à une très bonne couverture vaccinale, de 81,6 % en Nouvelle-Aquitaine*, et 76,7 % sur le territoire français. En revanche, comme partout, les effets des premières piqures se dissipent, et une très faible proportion du public éligible a reçu sa dose de rappel.

Les épidémiologistes de Santé Publique France alerte sur la nécessité d'accélérer la campagne de la 3ème dose, et de faire un effort pour rétablir les gestes barrières, pour enrayer la flambée épidémique à l'approche des fêtes et des rassemblements familiaux.

"On a vraiment besoin que les gens se réapproprient les gestes barrières, pour retourner la tendance", conclue Sophie Larrieu.

*Chiffres arrêtées au 20 novembre, personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.