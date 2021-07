Flers : une campagne de dépistage du Covid-19 tous les vendredis en juillet-août

L'agence régionale de santé et la protection civile organisent une campagne de dépistage du coronavirus tous les vendredis en juillet et en août. Il sera possible de se faire tester, sans rendez-vous et sans ordonnance.

L'agence régionale de Normandie et la protection civile, en coordination avec la ville de Flers, déploient en juillet et en août une campagne de dépistage à destination de la population locale annonce ce jeudi l'ARS. Ainsi toute personne, ayant des symptôme ou non, pourra se faire tester tous les vendredis du 2 juillet au 27 août, de 11h à 18h, devant le marché couvert de Flers, sans rendez-vous et sans ordonnance. Il faut être muni de sa pièce d'identité et sa carte vitale.

Il s'agira de tests antigéniques confirmés par un test PCR dans la foulée en cas de positivité. Les mineurs, non accompagnés, doivent impérativement présenter une autorisation parentale pour se faire dépister. Cette campagne estivale a lieu en complément de l'offre de dépistage déjà en place à Flers dans les laboratoires et auprès des professionnels de santé.