"On flirte avec le seuil d'alerte, alléger les mesures n'est donc pas raisonnable", affirme Olivier Richefou

L'obligation du port du masque dans les écoles primaires sera levée à partir du 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence du Covid sera inférieur à 50 pour 100.000 habitants, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres précédé d'un Conseil de défense sanitaire.

Pass sanitaire maintenu partout

"Les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements", a-t-il ajouté, en affirmant que "le port du masque, notamment pour les plus jeunes enfants, est loin d'être anodin". La décrue de l'épidémie se "confirme jour après jour", a aussi réaffirmé le porte-parole du gouvernement. Mais pour l'instant, le pass sanitaire est maintenu dans tous les départements français.

En Mayenne, le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, est de 46,5 d'après le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé, en légère hausse par rapport à la semaine dernière, juste en-dessous du seuil d'alerte fixé à 50. Pour Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, c'est donc encore un peu trop tôt pour lever toutes les restrictions : "C'est un taux qu'il faut surveiller de près. Je suis favorable à des mesures aux circonstances locales. Le niveau départemental est le bon niveau, la maille régionale n'est pas pertinente. On flirte avec les 50 et donc alléger trop de mesures n'est pas raisonnable. Si, en revanche, on est autour de 20, comme dans certains départements, je crois qu'on peut facilement les mettre en œuvre. J'observe que le pass sanitaire empêche certains d'accéder à des services culturels, peut-être faut-il alléger quelques mesures", a-t-il expliqué ce mercredi matin dans le 6-9 de France Bleu Mayenne.