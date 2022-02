Floirac : l'eau du robinet contaminée aux légionelles dans la cité HLM du Midi

Les locataires de la cité HLM du Midi, située sur le bas-Floirac, près de Bordeaux, sont invités à prendre des bains de préférence et des douches seulement dans le cas où un nouveau pommeau leur a été fourni. Des analyses ont révélé la présence de légionelles dans l'eau courante, une bactérie pouvant causer des infections respiratoires. Aucun cas de contamination n'a été identifié, le taux détecté nécessite à ce stade une simple vigilance.

450 logements touchés

Le bailleur ICF Habitat Atlantique a informé les occupants des 450 logements lundi 14 février et indique qu'une chloration a été mise en place sur l'ensemble du réseau d'eau chaude. Des analyses complémentaires seront effectuées dans une dizaine de jours. En attendant, ICF Habitat Atlantique recommande aux locataires de faire couler l'eau froide et l'eau chaude au moins dix minutes pour tous les points d'eau avant de les réutiliser. Le bailleur social affirme par ailleurs qu'il n'y a aucune restriction concernant l'eau froide et l'usage de l'eau chaude à l'évier et au lavabo.

La mairie de Floirac, elle, va contacter les résidents les plus fragiles, notamment les personnes âgées, pour s'assurer qu'elles ont bien été prévenues.