Floirac : le service d'urgences de la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu fermé jusqu'au 29 août

Dans un contexte de difficultés de recrutement médical, le service d'urgences de la Nouvelle Clinique Bordeaux de Floirac sera fermé temporairement, à compter du mercredi 27 juillet et jusqu'au 29 août.

Le service d'urgences de la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu, à Floirac, sera fermé temporairement dès ce mercredi27 juillet (12h) et jusqu'au 29 août (8h). L'établissement a pris cette décision en lien avec l'Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Les patients sont invités à contacter le SAMU (15), qui les orientera vers le service approprié.

L'établissement de santé connaît des grosses difficultés de recrutement, couplée à un fort absentéisme. Avec un tel manque de personnel, le service d'urgences n'était plus en capacité d'assurer la prise en charge de tous les patients dans des conditions optimales. Dans un communiqué de presse, publié le mardi 26 juillet, l'établissement explique que "les leviers utilisés habituellement tels que l'intérim, la réorganisation des services et l'appui du groupe n'ont pas suffi à soulager la charge de travail pour les équipes en place".

Urgences sous tensions

Face à l'augmentation des demandes de prise en charge dans les services d'urgences en Gironde, plusieurs établissements ont du fermé totalement, ou partiellement leurs service d'urgences, ces dernières semaines.

Depuis le 18 mai 2022, les urgences du CHU de Bordeaux filtrent les patients la nuit. La clinique des Quatre-pavillons, à Lormont sur la rive droite de Bordeaux ont pris également des mesures nocturnes en juillet. À l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, l'entrée des urgences ne se fait plus qu'après régulation du SAMU. Enfin, à Libourne et Langon, les hôpitaux réorientent les situations non vitales vers les maisons médicales de garde à partir de 20 heures.