Flux importants de patients, manque de lits... le CHU d'Amiens est toujours sous tension

Le CHU d'Amiens-Picardie fait face à une situation de plus en plus tendue, avec des urgences au bord de la saturation. Pour faire face à l'afflux continu de patients, il est désormais recommandé d'appeler le 15 avant de se rendre spontanément sur place.

Les soignants du CHU d'Amiens-Picardie croulent sous les malades. Depuis plusieurs mois maintenant, l'hôpital fait face à une tension de plus en plus forte, submergé par l'épidémie de grippe et de coronavirus. Rien qu'aux urgences, le CHU enregistre plus de 150 passages par jour. Pour remédier à cela, des campagnes de recrutement sont lancées, une réorganisation interne est envisagée, mais la direction en appelle également aux patients.

Les patients priés d'appeler d'abord le 15

Depuis Pâques, l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France ainsi que le CHU d'Amiens invitent les patients à d'abord contacter le 15 avant de se rendre spontanément aux urgences. "On offre ainsi aux personnes la possibilité d'accéder à un tri pour faire la part des choses des patients qui doivent réellement venir aux urgences, ou si on peut leur proposer des solutions alternatives", explique le docteur Christophe Boyer, chef du pôle de médecine d'urgence. Cela permet aux patients d'avoir une première réponse médicale, et au besoin d'être réorientés.

Cet appel, largement relayé, a "fonctionné", se félicite la directrice générale du CHU, Danielle Portal. "On est passé de 200 passages par jour aux urgences à 150", ajoute-t-elle.

Un système de réorientation expérimenté

La direction hospitalière peut compter sur d'autres pistes pour tenter de soulager la tension. Elle mise notamment sur le Service d'accès aux soins (Sas) qui permet depuis une semaine d'expérimenter à Amiens un nouveau dispositif, en lien avec la médecine de ville. Ce dispositif s'adresse notamment aux patients qui viennent aux urgences car ils ne parviennent pas à trouver un rendez-vous avec un médecin généraliste. "Les médecins de ville nous mettent à disposition quelques plages [horaires] disponibles", précise le docteur Christophe Boyer. Concrètement, plusieurs dizaines de médecins généralistes samariens se portent volontaires pour accueillir "des patients qui ne relèvent pas de leur patientèle", ce qui permet "d'éviter un passage aux urgences".

Le CHU d'Amiens-Picardie est en train d'élaborer ce même dispositif avec la médecine dentaire. "Actuellement on a peu de ressources en dehors du chirurgien dentiste de garde, alors on espère que sur la base du volontariat des chirurgiens dentistes mettront à disposition une ou deux plages" de rendez-vous, assure le docteur Christophe Boyer.

Des difficultés de recrutement

Autre difficulté rencontrée par l'hôpital amiénois, comme bon nombre d'hôpitaux en France : le manque de personnel. Plusieurs membres du personnel, administratif comme médical, ont attrapé le coronavirus ou doivent garder leurs enfants malades. "Nous avons également eu des difficultés de recrutement à l'automne 2021", concède Danielle Portal.

Des campagnes "intenses" de recrutement ont donc été lancées pour les différents postes vacants. Mais la directrice générale du CHU d'Amiens reconnaît que ces différentes campagnes "porteront leurs fruits progressivement", ce qui ne règle donc pas à court terme le manque de personnel.