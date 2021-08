Fonctionnement, utilité, efficacité : ce qu'il faut savoir sur les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air

Ils font partie des stars de la rentrée scolaire : le capteur de CO2 et le purificateur d'air. Alors qu'un nouveau retour en classe sous Covid approche, ils sont réclamés par certaines associations de parents d'élèves et commandés par plusieurs collectivités. Mais ces nouveaux outils posent encore beaucoup de questions.

Comment ça fonctionne ?

Les capteurs de CO2 permettent de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air et indiquent quand il convient d’aérer la pièce afin de freiner la propagation du Covid-19. L'aération fait partie du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires à la rentrée pour éviter de propager le virus et de fermer des classes. D'abord réticent, le gouvernement incite désormais à la "généralisation" des capteurs.

Les purificateurs d'air, eux, sont destinés en premier lieu à filtrer les particules fines de la pollution urbaine, les pollens ou encore les poussières et désormais, les gouttelettes de Covid-19 en suspension.

Pourquoi les utiliser ?

Mesurer la qualité de l'air et le filtrer est devenu un sujet crucial dans le cadre de la pandémie puisque les aérosols, nuages invisibles de particules que nous émettons en parlant ou en respirant, sont considérés comme "la principale voie de transmission du Covid-19", rappelle à l'Agence France presse (AFP) l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève.

Dans une tribune publiée dans Le Monde le 19 août, une trentaine de médecins, chercheurs et enseignants ont appelé à une "action ferme" pour protéger la santé des élèves face à la forte contagiosité du variant Delta et ont notamment souligné l'importance de purifier l'air. "Les fenêtres doivent être bien plus fréquemment ouvertes et la recommandation d'équiper les établissements de détecteurs de CO2 ne peut suffire : cela doit être la règle", selon ces professionnels. "Il faut mesurer la qualité de l'air", si besoin "aérer en ouvrant les fenêtres" et "quand ce n'est pas possible, (...) fournir des purificateurs d'air", a ensuite ajouté l'épidémiologiste Mahmoud Zureik sur franceinfo.

Quelle efficacité ?

Les capteurs de CO2 sont défendus notamment par le collectif d'enseignants-chercheurs "le projet CO2". Ils donnent "une mesure facile, immédiate et qui va permettre de savoir si la salle est bien ventilée ou pas", indique à franceinfo Florence Elias, professeure de physique à l’université de Paris et membre du collectif. La mesure de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air est aussi recommandé par le Haut conseil de la santé publique qui indique qu'une "concentration en CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire dans tous les cas à ne pas occuper la salle et à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans les locaux d’un ERP".

Pour les purificateurs, il n'existe aucun label de qualité officiel garantissant efficacité et innocuité, note l'AFP. Cependant, selon une étude commandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière en la matière, les purificateurs d'air équipés de filtres hautes performances capturent plus de 99 % des virus du Covid-19. "D'après les informations que nous avons, utiliser les purificateurs d'air dans les écoles pour éviter les contaminations est une solution envisageable", indiquait en mars dernier Bertrand Maury, chercheur à l’université Paris-Saclay sur franceinfo. Selon lui, en installant ces purificateurs d'air dans les salles de classe, "on va forcer un courant d'air grâce à un petit moteur. On va filtrer quasiment à la taille d'une fraction de micron, c'est la taille du virus lui-même", a-t-il ajouté, avant de nuancer : "En revanche, ces purificateurs ne changent rien pour la contamination directe par gouttelettes. Vous êtes malades, vous toussez devant quelqu'un, vous allez le contaminer, même si un très bon purificateur est à côté de vous."

Jusqu'au printemps, le gouvernement freinait sur l'équipement des collectivités en se référant uniquement à un avis négatif de l'Anses datant de 2017 qui reprochait à certaines technologies comme la photocatalyse d'émettre des nanoparticules de dioxyde de titane, voire de "renvoyer le virus". Le ton a changé après la publication d'un avis de l'Institut national de recherche et sécurité (INRS), suivi d'un autre du Haut conseil de la santé publique (HCSP) en avril. Les deux estiment désormais que seuls les purificateurs équipés d'un filtre Haute Efficacité des Particules Aériennes (HEPA) sont dignes d'intérêt.

Mais l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) continue de freiner des quatre fers pour les dispositifs mobiles, accessibles au grand public comme aux collectivités. Pour l'APPA, le docteur Fabien Squinazi a piloté un rapport scientifique publié en juin préconisant "l'aération et la ventilation" naturelles comme "principes clés" pour assurer une qualité d'air optimale. En clair : ouvrir les fenêtres dix minutes chaque heure pour faire entrer de l'air neuf extérieur. L'association pointe aussi du doigt le bruit fait par ces équipements, susceptible de gêner le travail d'une classe. Reste à régler le problème des salles pas aérables, ou des élèves asthmatiques.

Où vont-ils être installés ?

Certaines collectivités, comme la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine ou encore le Département de la Mayenne, ont passé commande du purificateurs ou de capteurs. En revanche, d'autres territoires s'y refusent, comme le Département de la Sarthe, qui n'installera pas de capteurs de CO2. "Le bon sens, c'est d'ouvrir les fenêtres. Cela permet d'aérer les classes notamment durant les intercours et quand il y a des élèves en trop grand nombre. C'est un protocole qui fonctionne" explique le président du Conseil départemental, Dominique Le Mèner sur France Bleu Maine, soulignant un coût trop élevé - de 30 à 600 euros - pour un intérêt limité. Pour les purificateurs, on est autour du millier d'euros.