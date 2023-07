Fontenay-le-Comte : les urgences à nouveau fermées deux nuits à cause du manque de médecins

La mise en place d'une loi, en avril, plafonnant la rémunération des médecins remplaçants à 1.390 euros maximum par 24 heures, engendre de grosses difficultés dans certains centre hospitaliers. La direction de Fontenay-le-Comte, en Vendée , régulièrement victime de cette pénurie , annonce ce lundi devoir à nouveau fermer ses urgences du vendredi 4 août 18h30 au samedi 5 août 8h30 et du mardi 8 août 8h30 au mercredi 9 août 8h30.

Un infirmier et un aide-soignant de garde

"Tous les acteurs concernés par la prise en charge des patients et des secours à personne ont été prévenus de cette organisation temporaire", détaille le centre hospitalier. Les Vendéens et vacanciers sont invités à contacter le 116.117 pour les soins non programmés relevant de médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Pendant ces deux nuits de fermeture, un infirmier et un aide-soignant seront néanmoins présents pour accueillir les patients aux urgences et "leur présenter la réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé".