Force Multiplier : un avion révolutionnaire présenté à Brest

Thales a présenté ce mardi à l'aéroport de Brest, un nouvel avion de surveillance maritime et terrestre. Construit avec la société canadienne PAL Aerospace, c'est un véritable bijou de technologie.

Après Dubai, Thales a choisi l'aéroport de Brest pour présenter sa dernière nouveauté. Il s'agit du Force Multiplier, un avion construit en coopération avec la société canadienne PAL Aerospace. Un appareil trapu, avec une tourelle à infrarouge qui possède quatre consoles de surveillance ultra-performantes. Une technologie développée dans la cité du Ponant par les 1600 employés de Thales.

Des écrans qui scannent jusqu'au moindre stylo dans une poche !

Le site Thales Brest est spécialisé depuis une dizaine d'année dans les ondes, la guerre électronique, l’acoustique sous-marine. Nous sommes à bord. L'opérateur clique sur l'une des quatre consoles et on voir apparaitre sur un écran tous les humains qui se trouvent sur le tarmac autour de l'avion, ils sont scannés et le moindre stylo dans une poche apparait. D'un clic, l'opérateur change sa recherche et a une vision des navires au large de la Bretagne.

Les salariés de Thales Brest sont spécialisés dans les équipements numériques liés à la guerre électronique. © Radio France - Valérie Le Nigen

Surveiller le trafic maritime et la dérive des icebergs

" Cet avion est à la pointe pour toutes les missions ISR, Intelligence, Surveillance et Reconnaissance" explique Thierry Weurlersse, directeur de Thales Brest. " En premier lieu, la détection de naufrages ou de bateaux en difficulté, mais aussi des missions de surveillance de pollution, de trafic maritime, ou encore de dérive des icebergs. Il pourra aussi être utilisé dans le cadre de la lutte contre la piraterie et du renseignement. Et à terre, dans la lutte contre les incendies ou la surveillance de grands évènements sportifs"

Les concepteurs restent cependant très discrets sur le coût de l'appareil proposé à la vente ou à la location à l'heure à des organismes ou des nations.