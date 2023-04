Formation d'infirmiers : le président du Centre-Val de Loire interpelle le gouvernement sur la sélection

La Première ministre Elisabeth Borne vient d'annoncer ce mercredi la création de 2.000 places supplémentaires en France dans les Instituts de formation d'infirmiers . Si la question du nombre d'élèves formés est évidement au centre des préoccupations pour lutter contre le manque d'effectifs dans le secteur de la santé, ces places supplémentaires sont loin d'être suffisantes pour répondre à la problématique des déserts médicaux en Berry.

ⓘ Publicité

En effet, selon l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire, 80% des élèves infirmiers abandonnent au cours de leur cursus, ou bien repartent vers d'autres régions une fois formés. Le président de la Région, François Bonneau, interpelle à ce sujet Elisabeth Borne, ainsi que le ministre la Santé François Braun. Il demande dans un courrier à ce que les critères de sélection des étudiants soient revus, afin que ces efforts de formation ne soient pas vains.

Le retour de l'entretien, et la priorité aux élèves de la région

François Bonneau demande d'abord le retour de l'entretien lors de la sélection des étudiants, "pour leur parler et de la formation et du métier, de manière à ce que l'on ait des jeunes qui s'engagent dans ces formations en toute connaissance de cause" explique le président de la région Centre-Val de Loire. "Il y a plus d'abandons en cours de formation que lorsqu'il il y avait un entretien systématique, et que cet entretien faisait partie véritablement des critères de sélection des candidats" constate François Bonneau.

Le président du centre-Val de Loire demande également que la priorité soit donnée aux jeunes de la Région "parce que actuellement on voit des jeunes venir d'autres régions qui font la formation et qui repartent immédiatement après. Tant et si bien que l'effort considérable que la Région fait en augmentant très rapidement le nombre de places (...) et bien cet effort ne sert à rien puisque l'on forme des jeunes qui repartent ailleurs, et on n'a pas formé ceux de notre région qui avaient envie de faire ce métier" explique François Bonneau.

Pour quantifier cet effort financier de la Région, son président rappelle que lorsque l'État a délégué à sa collectivité la compétence sur la formation, on comptait en Centre-Val de Loire 800 infirmiers diplômés par an. Ce nombre a doublé depuis, puisque l'on comptait 1.600 infirmiers diplômés à la rentrée 2023.

La Région voudrait que cet engagement, financier notamment, paie sur son territoire "Aujourd'hui on manque de médecins, je ne veux pas que demain on manque cruellement d'infirmières. Et c'est donc pour moi un combat absolument central" conclut François Bonneau.