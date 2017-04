"Formation sacrifiée, patients en danger" dénoncent des internes du CHU de Nancy

Une quarantaine de jeunes médecins ont manifesté ce mardi 18 avril devant le CHU de Nancy Brabois. Un mouvement national des internes pour contester la réforme des études médicales de 3ème cycle qui prévoit entre autre de raccourcir la formation dans les hôpitaux.

"Formation sacrifiée, patients en danger" ont crié les manifestants réunis devant le CHU de Nancy Brabois ce mardi 18 avril. "Derniers soldes sur l'internat "pouvait-on lire encore sur une banderole. Une quarantaine de jeunes médecins ont répondu à l'appel national de leur syndicat ISNI (Intersyndicat National des Internes) pour contester la réforme des études médicales de 3ème cycle qui prévoit de raccourcir la formation dans les hôpitaux et de rendre les jeunes médecins autonomes plus rapidement. A quelques jours de l'élection présidentielle, les professionnels lancent un signal aux candidats.

Des internes soumis à un stress quotidien, selon la représentante de l'ISNI en Lorraine

La porte-parole de l'ISNI en Lorraine, Marion Schaeffer affirme que ce mouvement est soutenu par la majorité des professionnels. Elle confie que les jeunes médecins sont soumis au quotidien à un stress important, nombreux sont ceux en "burn-out". La jeune femme ajoute encore que son syndicat travaille sur la prévention et l'accompagnement.

On a l'impression qu'ils n'écoutent pas les internes, selon un jeune médecin

Deux internes mobilisés ce mardi matin confient " ce qui nous inquiète surtout c'est le fait que l'on exige de nous un internat plus court avec une fin d'internat aux contours flous, une autonomie précoce sans garantie sur notre condition d'exercice, sur notre salaire" . Selon eux," beaucoup de choses ont changé, la simulation en chirurgie, l'apprentissage des techniques, mais cela ne doit pas justifier une réforme que nous considérons bâclée" . "Sur le fond c'est bien, il y a des choses à développer on est pour" , développent encore les deux jeunes hommes, "l'interne est plus encadré d'un point de vue pédagogique, mais il y a des points sur lesquels on a l'impression que cette réforme est faite à la va-vite, et que les internes ne sont pas écoutés. "