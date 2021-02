Forte accélération de la circulation du Covid-19 à L'Aigle : un dépistage massif organisé

Alors que le taux d'incidence atteint désormais les 411 cas pour 100 000 habitants dans le secteur de L'Aigle, l'ARS Normandie et la préfecture de l'Orne ont décidé d'organiser un dépistage massif Covid-19. Il sera possible de se faire tester samedi 6, lundi 8 et mardi 9 février à la Salle Michaud.

Un dépistage massif Covid-19 est organisé samedi 6, lundi 8 et mardi 9 février à L'Aigle. (Image d'illustration)

Ces derniers jours, une très forte accélération de la circulation du Covid-19 a été constatée sur le secteur de L'Aigle, avec un taux d'incidence de 441 cas pour 100 000 habitants (il est de 176 en moyenne en Normandie). Par ailleurs, des clusters ont été détectés parmi le personnel et les patients de l'hôpital.

Face à ce constat, l'Agence Régionale de Santé de Normandie et la Préfecture de l'Orne, en coordination avec la Mairie et les acteurs de santé du territoire, ont décidé de déployer une opération de dépistage massif et de promotion du renforcement des gestes barrières.

Les habitants de L'Aigle et des alentours sont donc invités à venir se faire dépister, via des tests antigéniques, à la Salle Michaud, Avenue Comtesse de Ségur, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 février, de 9 h à 16 h 30.

L'ARS précise que "comme pour tout test positif, en cas de résultat COVID +, une recherche de variant Anglais sera réalisée."