Forte affluence à l'opération de dépistage à Montfort-en-Chalosse

Annoncée jeudi 17 décembre,une campagne de dépistage gratuite et sans rendez-vous a débuté mardi matin 22 décembre, à 9 h. Dés 8 h 45, les landais se sont présentés à la maison des Arts et Loisirs afin de savoir si ils pourront célébrer le réveillon en famille et sans craintes de contamination.

"Je viens me faire tester pour pouvoir fêter Noel avec papi et mamie." Eliott a sept ans et face au coton tige du test PCR il est beaucoup plus confiant que ça maman. "C'est la deuxième fois que je le fais, fanfaronne le garçonnet, je l'ai déjà passé en septembre quand je suis retourné à l'école." Comme Eliott, ils sont nombreux ce mardi matin à se présenter à la maison des Arts et Loisir de Montfort-sur-Chalosse, pour se soumettre au dépistage de la Covid-19.

Annoncée le 17 décembre dernier, cette opération de dépistage doit permettre d'éviter un nouveau pic de cas de Covid-19 sur la communauté de commune qui avait enregistré 99 cas positifs début décembre. Prévue sur trois jours, de mardi 22 décembre à jeudi 24 décembre, cette campagne attire un public venu de bien plus loin que les Terres de Chalosse. "C'est le site, sans rendez-vous, le plus proche qu'on est pu trouvé. On a fait une heure de route pour pouvoir tous se faire tester et avoir les résultats rapidement avant les fêtes, soupire Pierre venus avec ses trois enfants et sa femmes. "

C'est important que cela vienne en milieu rural - Félicien

D'autres, beaucoup plus proches sont venus à pieds, passer un test PCR, et se réjouissent d'avoir un site de dépistage si proche de chez eux. "La démarche est formidable, félicite Félicien, c'est important que cela (les centres de dépistage ndlr) vienne en milieu rural, ça permet à des personnes de passer un test qu'il n'auraient peut-être pas fait s'ils avaient du se rendre loin." Recroisé après son dépistage, le grand-père sourit derrière son masque et glisse "Je vais pouvoir manger la bûche avec les petits, je suis négatif !"

Et des gens comme Félicien, Viriginie Robin, l'infirmière coordinatrice de la campagne Chalossaise, en voit défiler toute la journée. "Il est 12h02, et actuellement on a testé 200 personnes, et aucune n'était positive, s'ébaudit la soignante."

Cette opération de dépistage a lieu à Montfort-en-Chalosse, à la maison des Arts et Loisirs, le mercredi 23 décembre de 9h00 à 14h00 et jeudi 24 décembre de 9h00 à 14h00