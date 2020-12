Forte affluence pour les tests avant le réveillon dans l'Yonne

C'est Vanessa, infirmière libérale à Saint-Florentin, qui a eu l'idée d'organiser cette opération de tests massifs quelques jours avant Noël. Dans la commune aucune pharmacie n'avait de locaux adaptés pour pratiquer des tests antigéniques. Alors ce sont les infirmières libérales qui en ont pris l'initiative face à la forte demande, raconte Céline Parigot : "on avait beaucoup de demande de la part de nos patients, beaucoup d'inquiétude à propos des fêtes de Noël. Comme nous avons beaucoup de travail dans nos tournées, c'étaient très difficile d'intégrer ces tests à domicile, sachant qu'il y a la route à faire, nous sommes en milieu rural."

"Je le fais pour mon père qui est personne à risque" - Xavier, habitant de Germiny

Comme la plupart des patients ici, c'est le réveillon qui a poussé Xavier, venu de Germiny, à se faire tester : "je le fais pour mon père qui est personne à risque. Mes parents, je les ai vus, mais toujours devant chez eux. Je n'ai pas mangé avec eux depuis un an, alors là, comme nous allons manger ensemble, je me suis dit qu'il fallait se faire tester. Et ma femme aussi."

Les tests antigéniques pratiqués à Saint-Florentin avaient un taux de fiabilité de 80% © Radio France - Renaud Candelier

Tester un maximum de personnes

Céline, l'infirmière, est satisfaite et même surprise d'une telle affluence. Plus de 90 patients par après-midi, en seulement trois heures. "Au départ la Sécurité Sociale nous avait dit que c'était principalement réservé aux gens qui étaient symptomatiques ou cas contacts. Mais ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. Ils nous ont fait un rappel en disant que finalement ce serait bien pour les fêtes de tester un maximum de personnes."

Pas de masque pendant le réveillon

Alexandre lui est venu du Loiret passer les fêtes chez ses parents. Et comme pour beaucoup, avec son test négatif, il compte se passer de masque pour cette soirée de réveillon : "Mes parents se sont fait tester, ils sont négatifs et moi aussi. Donc on ne portera pas de masque, on maintiendra les distances, mais sans masque, pour pouvoir manger des huîtres tranquillement" dit-il avec un sourire.

Vanessa et Céline, deux infirmière libérales de Saint-Florentin ont donné beaucoup de leur temps pour permettre d'organiser cette opération de tests COVID © Radio France - Renaud Candelier

Derniers rendez-vous en pharmacie

En trois après-midi, les infirmières de Saint Florentin ont pu tester environ 270 personnes. Mais l'affluence a été telle que les derniers patients le soir n'ont pas pu être testés. Vous pouvez encore vous faire tester aujourd'hui avant le réveillon, mais appelez avant votre pharmacie. La liste des pharmacies qui pratiquent des tests est disponible sur le site de l'agence régionale de santé.