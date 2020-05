Forte hausse du nombre de décès en Bourgogne-Franche-Comté en mars 2020

L'Insee publie ce lundi une étude comparative du nombre de décès en mars et avril 2020 par rapport à la même période en 2019 et 2018. La hausse est impressionnante: +28% de décès en Bourgogne-Franche-Comté cette année.

Voilà une étude qui risque de tordre le cou à une accusation qui se répand sur internet, expliquant qu'il n'y a pas plus de décès cette année à cause du coronavirus, que les années précédentes. Selon cette rumeur, les autorités auraient en effet grossi les chiffres en incluant tous les décès liés à d'autres pathologies.

L'insee a donc comparé le nombre de décès sur les mêmes périodes (du 1er mars au 20 avril) en 2018, 2019 et 2020. Voici le résultat.

Au niveau national

Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés à la date du 1er mai 2020 et survenus entre le 1er mars et le 20 avril 2020 est supérieur à celui enregistré sur les mêmes périodes en 2019 ou 2018 : 109 831 décès ont été enregistrés en 2020 en France (soit une moyenne de 2 154 décès par jour) contre 86 606 en 2019 et 94 881 en 2018.

Entre le 1er mars et le 20 avril, le nombre de décès en France est ainsi supérieur de 27 % à celui enregistré à la même époque en 2019 et de 16 % à 2018.

Le nombre de décès, qui était en moyenne de 1 780 par jour sur la première quinzaine de mars 2020, augmente nettement à 2 230 au cours de la deuxième quinzaine. Il atteint un pic le 1er avril avec 2 776 décès enregistrés ce jour-là et diminue depuis (2 620 décès par jour en moyenne entre le 1 er et le 10 avril, 2 120 du 11 au 20 avril).

Et par rapport à la grippe saisonnière ?

À noter cependant que le nombre moyen de décès par jour est souvent important en janvier ou février, au moment des épisodes grippaux ; au cours des cinq dernières années, il a atteint un maximum en janvier 2017 avec une moyenne de 2 200 décès par jour. Au total, le nombre de décès survenus entre le 1er janvier et le 20 avril 2020 s’élève à 218 242 ; il est supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019 (202 848) ou en 2018 (206 858).

Au niveau régional

Au niveau régional, l’Île-de-France est la région qui enregistre la plus forte croissance du nombre de décès totaux entre le 1er mars et le 20 avril 2020 par rapport à la même période de 2019 (+ 95 %), suivie par le Grand Est (+ 60 %) et les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France (respectivement + 28 % et + 24 %).

Au niveau départemental, six départements comptent au moins deux fois plus de décès entre le 1er mars et le 20 avril 2020 que sur la même période de 2019. Il s’agit du Haut-Rhin (+ 135 %) et de cinq départements franciliens : la Seine-Saint-Denis (+ 130 %), les Hauts-de-Seine (+ 122 %), le Valde-Marne (+ 104%), l’Essonne et le Val-d’Oise (+ 99 % chacun).

Neuf autres départements enregistrent une progression d’au moins 50 % par rapport à 2019. Il s’agit de tous les autres départements franciliens mais également des Vosges, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Doubs, de l’Oise et de l’Aisne.

Trente-cinq départements au total ont un surplus de décès d’au moins 20 % par rapport à 2019.