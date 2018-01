Une mobilisation d'ampleur se prépare ce mardi, dans les maisons de retraites. Une intersyndicale appelle à des manifestations et des rassemblements pour dénoncer les conditions de travail des employés dans les EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et par conséquent les conditions de vie des résidents.

Une colère sans précédent

Les syndicats annoncent un mouvement sans précédent. Une large intersyndicale représentant les salariés des maisons de retraite du public comme du privé appelle à y prendre part. Elle est rejointe par plusieurs syndicats de retraités et même soutenue par l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA).

La colère est unanime. Tout comme le constat: les employés sont trop peu nombreux. Ils n'ont plus les moyens de faire correctement leur travail. Et leur travail, c'est s'occuper d'êtres humains. Des personnes âgées, souvent dépendantes, à qui le personnel n'a parfois pas plus de 10 minutes à accorder pour faire leur toilette le matin. "On devient maltraitant contre notre gré" déplorent certaines infirmières et aides-soignantes.

Des dizaines de rassemblements

Et c'est parce que ce constat est partagé que mardi de nombreux rassemblements auront lieu en Drôme Ardèche. Les personnels (dont beaucoup seront réquisitionnés) sont appelés à faire grève et à se réunir devant les maisons de retraites médicalisées au Cheylard, à Viviers, Villeneuve de Berg, Aubenas, Vesseaux, Ruoms, La Voulte, côté Ardèche. Un rassemblement est aussi prévu devant la CPAM d'Annonay. A Joyeuse, les grévistes feront signer une pétition.

Dans la Drôme, des actions sont prévues devant les EHPAD de Bourg-de-Péage, de Saint-Donat-sur-L'Herbasse, Beauvallon, Dieulefit, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Tulette, Grignan, devant les hôpitaux de Romans, Valence et Montélimar.

Des manifestations sont aussi prévues à Privas et Valence.

Les syndicats et personnels appellent les résidents qui le peuvent et leur famille à participer à ces actions.