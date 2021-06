Forte mobilisation ce mardi contre la suppression de RTT envisagée au CHU de Nancy

Le CHU de Nancy doit faire des économies, mais le personnel refuse que cela se fasse sur son dos. Ainsi le projet de revenir au 35H pour certains agents (administratifs, techniques, support) est proposé, cela veut dire plus de RTT pour ces personnels. Ils étaient plus de 700 hier pour manifester.

La manifestation a débuté dans la cour d'honneur de l'Hôpital Central, bien garnie. Perchées sur le camion-sono les 2 déléguées syndicales du CHU de Nancy ont expliqué tout le mal qu'elles pensaient de ce projet de la direction. Plusieurs centaines de personnels, mobilisés, leur répondent en écho et on sent des agents déterminés face à ce projet qui devrait toucher 1200 agents sur les plus de 7000 du CHU.

La manifestation a débuté par des prises de parole syndicales dans la cour de l'Hôpital Central © Radio France - Johan Gand

"Pas question d'assumer les erreurs passées"

Sur la forme déjà, certains dénoncent un projet qu'ils ont appris tardivement, "il y a une semaine" regrette cette secrétaire. Le timing, alors que la crise de COVID n'est pas encore derrière nous, interpelle et choque. "On nous a donné des miettes avec la prime de 180 euros, mais les conditions de travail n'ont pas changé et maintenant on veut supprimer les RTT de certains agents, c'est inacceptable." déplore Céline Perin van Dinh, déléguée CGT

Arnaud lui est électricien et il ne compte pas servir de variable pour le futur projet immobilier de CHU destiné à regrouper les hôpitaux nancéiens à Brabois. "C'est leur idée, c'est leur histoire. Ils ne nous ont pas subventionné pendant des années, maintenant ils sont en train de nous dire que grâce au gros chèque qu'on a, il faut des contreparties, on ne voit pas pourquoi c'est à nous de payer l'addition..."

Son collègue Laurent craint à terme une privatisation, une externalisation de certains services, mais il prévient. Technicien, électricien en milieu hospitalier ce n'est pas un milieu ordinaire, il faut connaître le fonctionnement. "On a par exemple un système de pneumatiques qui transporte des médicaments, du sang, c'est très spécifique".

Alors que les agents, même s'ils ne sont pas soignants, ont bien donné pendant la crise sanitaire, ils sont choqués de ce projet et de son timing © Radio France - Johan Gand

Laurence, secrétaire au service de médecine nucléaire à Brabois est consciente qu'il y a des efforts à faire mais elle rappelle que l'hôpital c'est un collectif, or, là avec ce projet il n'y a que certains agents qui sont visés par ces suppressions de RTT "et pas les plus gros salaires de l'hôpital" précise Céline van Dinh de la CGT. Laurence, qui, avec ses collègues secrétaire ont fait des petites affiches pour revendiquer leur utilité, elle explique qu'elles sont au contact des patients, prennent des rendez-vous et donc "pas de secrétaire, pas de rendez-vous, pas d'examen et donc pas de sous pour le CHRU".

Le cortège a rejoint ensuite l'ARS. Une 1ère mobilisation face à ce projet qui en appelle peut-être d'autres car les syndicats sont conscients que le combat ne fait peut-être que commencer.