Forte mobilisation pour soutenir le projet de pôle santé aux Mages

250 personnes se sont rassemblées ce samedi matin aux Mages pour soutenir un projet de centre médical avec pharmacie dans ce village d'un peu plus de 2 000 habitants situé entre Alès et Saint-Ambroix. Les locaux dans lesquels les médecins et le pharmacien sont installés actuellement ne sont plus adaptés selon les défenseurs du nouveau pôle santé.

ⓘ Publicité

Mais pas question pour la préfecture d'autoriser la construction du centre tant que le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'est pas achevé. Le maire veut maintenir le permis de construire malgré tout, mais les services préfectoraux lui ont demandé de le retirer sous peine de saisir le tribunal administratif.

loading