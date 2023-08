Fortes chaleurs : "Buvez de l'eau !", on a suivi la tournée d'une infirmière à Nancy

"Toc-toc-toc, c'est moi !", lance Valérie Chretien-Mervelay, avant de donner la première consigne du jour à l'une de ses patientes : "comme chaque matin, un verre d'eau !" La phrase reviendra des dizaines de fois dans la tournée quotidienne de cette infirmière libérale de Nancy, particulièrement vigilante face à ces fortes chaleurs . France Bleu Sud Lorraine l'a suivie dans les couloirs de la résidence séniors du "Jardin d'Arcadie", rue Charles III. Moyenne d'âge : 88 ans.

Boire de l'eau, et encore de l'eau

Le rendez-vous nous est donné à 8 heures. Valérie Chretien-Mervelay s'apprête à prodiguer des soins dans une dizaine de chambres, toutes occupées par des séniors. "Ce n'est pas du troisième, mais du quatrième âge", sourit l'un des responsables. Autrement dit, des personnes âgées très sensibles à ces hausses de températures qui frisent la canicule en Lorraine.

Première visite : Ginette, 91 ans. "C'est vrai que c'est assez désagréable cette chaleur", grimace t-elle, mains sur les hanches. "A chacun de mes passages, elle va boire déjà un grand verre d'eau", note l'infirmière qui joue "à la chasse aux gorgées", pour s'assurer que ses patients soient suffisamment hydratés, c'est un apport hydrique minimum, chaque jour, chaque matin..." Ginette se plie volontiers à la règle, tout comme à celle d'ouvrir les fenêtres la nuit, s'équiper d'un ventilateur, sortir tôt le matin, et non aux heures les plus chaudes.

Une série de consignes qui perturbe un peu le quotidien, mais permet de maintenir la pièce à une température acceptable. "On se revoit ce soir", sourit Valérie Chrétien-Mervelay, qui range les médicaments et reprend sa tournée en direction d'une autre chambre. Quand on lui demande si cette visite s'est bien passée : "Oui, oui, mais il faut quand même redire les choses, car certains disent "oui, oui je fais", et derrière on s'aperçoit parfois qu'ils ne boivent pas."

Une déshydratation sous-évaluée

Au tour maintenant de Philippe, la cinquantaine, en plein petit-déjeuner. Dans son réfrigérateur, une bouteille fraiche d'eau l'attend, mais il avoue ne pas assez y toucher. "Je fais attention, je prépare tout, mais je fais pas le boulot", concède le patient. Valérie Chrétien-Mervelay lui rabâche alors de prendre une gorgée. "C'est toujours la même configuration : ils le savent, mais au moment de prendre le verre d'eau, cela ne se fait pas."

L'infirmière rappelle que la sensation de soif est le signe que le corps est déjà en manque d'eau, et qu'il faut donc y répondre, car lors des fortes chaleurs les conséquences se ressentent rapidement. "On a des perturbations au niveau de la cohérence, de l'élocution, de la marche, de la déambulation, on va aller sur des chutes", énumère la professionnelle de santé. Si elle perdure, cette déshydratation peut conduire à la mort dans des cas extrêmes, la canicule de 2003 en est l'exemple.