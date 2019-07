Canicule : que faut-il manger et boire en cas de fortes chaleurs ?

Un nouvel épisode de canicule est attendu à partir de lundi en France. Les températures devraient, une nouvelle fois, dépasser les 30 degrés. En cas de fortes chaleurs, il est conseillé de manger léger, et de privilégier légumes et fruits dans l'assiette.

Plus de 30 degrés sur toute la France, c'est ce qui nous attend à partir de lundi. Pour affronter ces fortes chaleurs, il faut bien se nourrir, mais pas n'importe comment. Concombre, agrumes et soupes froides sont nos amis ! Voici les conseils de France Bleu.

Des aliments riches en eau

Bien sur, en cas de canicule, il faut boire énormément d'eau : 1,5 à 2 litres par jour. Mais dans nos assiettes, il faut aussi privilégier des aliments riches en eau. Le concombre et la salade par exemple en contiennent 97%, les fraises 90%. Le melon et la pastèque sont également de bons choix face aux fortes chaleurs, tout comme la tomate, également source de vitamines A et C.

Illustration salade © Getty - ullstein bild

En règle générale, il faut plutôt cuisiner des fruits et des légumes, faire un repas léger. En entrée, pourquoi ne pas se laisser tenter par une soupe froide, type gaspacho.

Pour le dessert, oubliez le gâteau à la crème, un bon yaourt nature non sucré est bien plus recommandé : ça équivaut à un petit verre d'eau.

Les agrumes à toutes les sauces

Le citron et le pamplemousse sont vos alliés ! Ils sont pauvres en sucre mais riches en eau. Par exemple, pourquoi ne pas préparer une citronnade en mélangeant un citron et de l'eau (sans rajouter trop de sucre) ? Ça vous désaltérera et calmera votre soif.

Illustration citronnades © Getty - REDA&CO

Privilégier les boissons chaudes et les smoothies

Non, la bière n'est pas un bon moyen de s'hydrater par 35 degrés ! Il faut éviter l'alcool et le café, leur effet diurétique a tendance à déshydrater notre organisme. Préparez-vous plutôt un bon thé à la menthe, ou un smoothie (fruits ou légumes).

Et puis, on peut craquer pour une petite glace. Mais là encore, préférez un sorbet aux fruits plutôt qu'un cornet chocolat/vanille.

Évitez la viande

En été, le barbecue est une tradition mais en cas de très fortes chaleurs, on essaie de remplacer la côte de bœuf ou les saucisses par du poisson. Ils sont riches en Oméga 3 et en protéines. Les viande sont plus grasses et plus compliquées à digérer.

Autre option : les œufs. Brouillés, durs ou au plat, ils sont très nourrissants et peuvent se manger en salade.