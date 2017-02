À Fos-sur-Mer une population malade de son industrie ?

À Fos-sur-Mer et Port-Saint Louis, les femmes ont trois fois plus de cancer du col de l'utérus qu'ailleurs en France. Il y a aussi 4 fois plus de diabète de type 1 d'après une étude indépendante menées depuis deux ans par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (Anses).

C'est le résultat d'une étude indépendante menées depuis deux ans par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (Anses) et dont les résultats viennent d'être révélés : À Fos-sur-Mer et Port-Saint Louis, les femmes ont trois fois plus de cancer du col de l'utérus qu'ailleurs en France. Les cancers sont plus fréquents, ils se cumulent. Il y a aussi 4 fois plus de diabète de type 1. Et si vous vivez à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, vous avez 15% de probabilité d'avoir de l'asthme à l'âge adulte contre 10% en moyenne dans le pays.

La pollution en cause ?

L’Étang de Berre est la plus grande zone industrielle de France. On y retrouve les raffineries et les hauts fourneaux d'Arcelor Mittal, le port pétrolier, l'incinérateur de déchets entre autres. Certains pointent du doigt la pollution aux particules toxiques et aux perturbateurs endocriniens. Mais l'étude ne crée pas de lien de cause à effet entre la pollution de la zone et cette multiplication des maladies : elle se base sur une méthode de témoignage de la population.

Alors pour aller plus loin, une nouvelle étude est menée depuis septembre par l'Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions (IECP), une étude basée sur des prélèvements de sang et d'urine chez les Fosséens pour voir s'ils sont plus exposés à la pollution que leurs voisins de Saint-Martin de Crau.

Un besoin d'informations

Ce que demande le directeur de cette étude, Philippe Chamaret, c'est une transparence de la part des services de l'Etat. "On a fondamentalement besoin des données de la sécurité sociale sur les maladies qui se développent sur cette zone. Pas seulement les chercheurs mais aussi les médecins qui sont confrontés aux questions de leurs patients. Il faudrait que l'Etat mette à disposition la connaissance."

Du côté du maire de la Fos-sur-Mer, René Raimondi, désire plus de transparence de la part des industriels : "Chaque usine peut-être vertueuse mais ce que produit le cumul de toutes ces usines, on n'en sait rien aujourd'hui. "