Fougères : faute de médecins, les urgences de nuit de l'hôpital ferment plusieurs nuits cet été

Les urgences de nuit de l'hôpital de Fougères vont fonctionner de manière dégradée durant l'été, par manque de médecins urgentistes. Durant treize nuits, principalement en août, elles n'accueilleront pas de public et appelleront les patients à téléphoner au 15. En cause : l'hôpital ne disposera ces nuits-là que d'un seul médecin urgentiste, bien seul pour gérer un afflux de patients.

"Il n'y a plus assez de médecins, c'est aussi simple que ça..." David Chambon, directeur de l'hôpital de Fougères

En temps normal déjà, les services des urgences de l’hôpital de Fougères fonctionnent avec 5,3 postes de médecins à temps plein, alors qu’il en faudrait 10,5. "Et chaque été, c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur nous", se désole le directeur de l'hôpital de Fougères David Chambon. "Chaque année, quand il y a des départs en vacances, on se demande comment on va passer l'été. On essaye alors de trouver des solutions : des gens prennent des heures en plus, ou décalent des vacances. Cette année, on a rapidement compris qu'on n'y arriverait pas." Le directeur a cherché des médecins remplaçants depuis le début de l'année, mais sans parvenir à en trouver un seul.

"Ce serait bien que des médecins pensent à nous, même pendant l'été" Jean-Pierre Oger, maire de Louvigné-du-Désert

Pour certaines communes alentour, il faudra potentiellement parcourir une heure de route pour les urgences de nuit les plus proches, à Rennes. C'est le cas par exemple pour les habitants de Louvigné-du-Désert : "Encore un sale coup pour notre territoire", s'énerve le maire Jean-Pierre Oger, qui précise qu'il ne tient pas comme responsables la direction et les salariés de l'hôpital de Fougères. "Ce n'est pas la première fois que des services publics quittent nos territoires. Ce serait bien que des médecins pensent à nous, même pendant l'été !"

Les urgences de nuit de Fougères n'accueilleront pas de public de 20h à 8h30 dans la nuit du dimanche 18 juillet au lundi 19 juillet, les nuits du dimanche 1er août au lundi 9 août, et les nuits du jeudi 15 août au samedi 17 août. Ces nuits-là, les médecins urgentistes du 15 resteront joignables 24h/24 et 7 jours sur 7, avec selon l'hôpital de Fougères "une vigilance accrue pour la population du territoire concerné."