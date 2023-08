Fougères : l'entrée des urgences de l'hôpital régulée le samedi 12 et le mardi 15 août

Avec le manque d'effectifs cet été, l'hôpital de Fougères et ses urgences vont devoir remettre en place une régulation des patients ce samedi 12 août 2023 et le mardi 15 août 2023. Cette régulation est effective entre 18h et 8h30 le lendemain matin.

Pour orienter les patients l'hôpital précise qu'en "cas de besoin, il faut faire le 15 avant de vous déplacer". Le Service mobile d’urgences réanimation (Smur) de Fougères reste disponible pour assurer la prise en charge de toute urgence vitale. L’accueil des patientes pour la maternité n’est pas affecté par cette réorganisation et continuera d’être assuré toute la journée.