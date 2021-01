Foyer de contamination à Marseille : sept nouveaux cas positifs à la variante britannique du coronavirus

À Marseille, il y a donc bien un foyer de contamination à la variante anglaise du coronavirus. Au total, huit personnes ont été infectées par cette souche de la Covid-19. Pour rappel, c'est le 31 décembre dernier qu'un premier cas a été détecté.

Des tests réalisés dans l'entourage de ce dernier ont permis d’identifier 23 personnes contaminées par le coronavirus. Et parmi, elles, sept se sont révélées positives à cette variante de la Covid-19, a annoncé Michèle Rubirola, ce dimanche 10 janvier. La première adjointe et le maire de Marseille, Benoît Payan, ont tenu un point presse sur la situation.

"Il y a une réalité virale à Marseille qui est très inquiétante", a relevé le maire Benoît Payan.

Désormais chaque minute compte pour endiguer la propagation de la souche anglaise. Il nous faut réagir immédiatement, nous souhaitons que l'on sorte des schémas habituels de la crise et tout faire pour tracer, tester et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique.

C'est notamment la découverte de ce foyer de contamination qui a conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à avancer le couvre-feu à 18 heures dans le département.

Des prélèvements réalisés par les marins-pompiers

Lors de la conférence de presse, Benoît Payan a appelé le gouvernement à "intensifier les contrôles aux aéroports", notamment, pour lutter contre cette variante qui serait plus contagieuse que la souche "classique" du coronavirus. "En parallèle, nous nous tenons prêts à opérer une grande campagne de vaccination, dès que le gouvernement nous fournira les vaccins. D'ici là, nous appelons l'ensemble des Marseillaises et ders Marseillais à respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires".

Une quarantaine de marins-pompiers est mobilisée pour pour procéder à des tests et isoler les personnes porteuses. Ils sont aussi chargés d'effectuer des prélèvements dans les eaux usées et des prélèvements de surface. Les militaires ont inspecté cinq premières adresses. Parmi elle, des traces de la Covid-19 dans l'environnement ont été identifiées dans un immeuble. Deux résidents ont été testés positifs au coronavirus mais on ne sait pas encore s'ils sont porteurs du variant. Toujours est-il qu'il leur a été demandé de s'isoler.