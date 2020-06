Foyer de coronavirus du Vigan : "Cette famille avait peur qu'on la montre du doigt"

Alors que 3 cas de patients positifs au coronavirus avaient déjà été recensés vendredi 26 juin, de nouveaux malades ont été testés positifs. Ce dimanche 28 juin, les services de l'ARS Occitanie ont informé le préfet du Gard, de l’émergence d’un foyer infectieux sur le territoire de la commune du Vigan où 13 cas positifs au Coronavirus ont été recensés. L'ensemble des écoles du Vigan (soit environ 300 enfants concernés dans un groupe scolaire maternelle/Primaire) sont fermées depuis ce lundi.

Le foyer a été identifié au sein d'un même cercle familial. "Ces cas ont été déclarés sur la commune vendredi, et c'est vrai que samedi jour de marché les gens étaient moins nombreux et les personnes présentes portaient un peu plus le masque, raconte la maire du Vigan Sylvie Arnal. Une population d'abord inquiète mais rassurée depuis que le foyer a été identifié". Sylvie Arnal, nouvellement élue maire du Vigan, a fait son 7h50 ce mardi sur France Bleu Gard Lozère, et vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien.

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, a mis en place sa brigade 'stop covid", et a recensé toutes les personnes qui ont été en contact avec la famille. Elles sont testées. Les résultats sont attendus d'ici jeudi. "J'ai discuté avec la maman de famille, je l'ai rassurée. Cette famille avait peur qu'on la montre du doigt, explique Sylvie Arnal. Ce n'est pas une maladie honteuse. Tout le monde peut attraper ce covid. Cette famille est confinée, oui"

"Je rappelle qu'il en va de la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Le port du masque, distanciation sociale, lavage des mains. On ne peut pas être derrière chaque personne (..)La vigilance reste nécessaire." Sylvie Arnal, maire du Vigan

La mairie a pris un arrêté pour ses écoles jusqu'à vendredi soir, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le collège André Chamson n'est pas concerné, "bien qu'il y a ait un élève testé positif". L'ARS ne préconise pas la fermeture de cet établissement.

Le Préfet du Gard a pris un arrêté interdisant les rassemblements statiques de plus de 10 personnes dans les lieux publics, et lors des cérémonies comme les enterrements. Les marchés ne sont pas supprimés, les bars et restaurants restent ouverts. "La vie continue, mais avec un peu plus de vigilance"

Enfin, sur un dossier plus politique, la présidence de la Communauté de communes du pays Viganais, Sylvie Arnal se laisse un peu de temps. Roland Canayer ne se présente pas à se propre succession. "Pour l'instant je ne suis pas candidate. Mais nous sommes un groupe d'élus qui veulent du changement, et nous travaillons sur cette nouvelle présidence".