La sécurité sociale ne prend pas en charge que l'ambulance, le taxi ou le VSL : elle rembourse aussi les frais kilométriques si vous utilisez votre voiture pour aller à un rendez-vous médical. Et en Occitanie, une plateforme dédiée vient d'être lancée pour accélérer et simplifier les remboursements.

Occitanie, France

Vous ne le savez peut-être pas, mais la sécurité sociale ne prend pas en charge que l'ambulance, le taxi ou le VSL (pour véhicule sanitaire léger) si vous devez vous rendre à un rendez-vous médical. Elle peut rembourser les frais kilométriques de votre voiture, si vous y allez par vos propres moyens et sur prescription médicale. L'assurance maladie rembourse, sur justificatif, à hauteur de 30 centimes du kilomètre si l'assuré est pris en charge à 100%. Les transports en commun et les péages peuvent également être remboursés, sous les mêmes conditions.

Pour accélérer le remboursement de ces frais kilométriques, une plateforme dédiée vient d'être lancée pour la région Occitanie. C'est une première en France : la plateforme "Mes Remboursements Simplifiés", ou MRS, qui a été pensée et développée par une start-up toulousaine. Tout pourra désormais se faire en ligne.

"Un délai moyen de traitement de cinq jours"

"Lorsque le médecin prescrit un transport en véhicule particulier, plus la peine de passer sur le dossier papier, la demande peut être faite sur le site mrs.beta.gouv.fr pour _réclamer en quelques clics la demande de remboursement_, détaille Frédéric Boulay, responsable innovation à la CPAM de Haute-Garonne et à l'origine du projet.

Jusqu'ici, il fallait tout faire en papier : aller chercher l'imprimé, l'envoyer à sa caisse d'assurance maladie, le cas échéant renvoyer les documents manquants... Désormais, il suffit de se connecter sur internet, de prendre en photo les justificatifs. Aujourd'hui, on est sur un délai moyen de traitement de 5 jours".

Le dossier papier ne disparaît pas pour autant, précise également Frédéric Boulay à l'attention de ceux qui n'ont pas envie de passer au numérique. Et si la CPAM facilite ce type de remboursement, c'est aussi parce que c'est un moyen de transport plus économique pour la sécurité sociale. L'an dernier en Occitanie, les dépenses de frais de transports s'élevaient à plus de 300 millions d'euros, dont seulement 1% pour rembourser l'utilisation d'un véhicule personnel.

La plateforme MRS n'est pour le moment déployée que sur l'ensemble de la région Occitanie. Mais si c'est concluant, elle pourrait être étendue à l'ensemble du pays.