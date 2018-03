France Bleu Auxerre s'invite à la maternité de Sens ce vendredi 23 mars. De 6h à 10h, retrouvez-y nos émissions en direct pour parler des problématiques de santé dans l'Yonne, de la natalité, de l'accès aux soins en zone rurale et des évolutions dans les prochaines années.

Sens, France

France Bleu Auxerre se délocalise et vous emmène en direct des couloirs de la maternité de Sens ce vendredi 23 mars. De 6h à 10h, nous irons à la rencontre des personnels soignants, nous parlerons de la natalité, des techniques d'accouchements, de la gestion de la douleur, de l'allaitement ou des problématiques d'accès aux soins en zone rurale, des fermetures de maternités dans l'Yonne. Avec nos invités et reportages, nous évoquerons également des questions sociétales comme le rôle des pères ou les familles recomposées, et l'économie de la santé, le budget des hôpitaux.

Écoutez France Bleu Auxerre vendredi de 6h à 10h

Retrouvez Marie Vernay, Lisa Guyenne, Renaud Candelier en direct de la maternité de Sens, et leurs invités.

Parmi les intervenants à suivre sur France Bleu Auxerre :

Jean-Dominique Marquier , directeur de l'hôpital de Sens

Aurélia Beaumont, infirmière puéricultrice

Dr. Mohamad Salim Karanouh, gynécologue médical et obstétrique

Anna Garret, sage-femme

Céline Bligand, infirmière

Vanessa Solon, auxiliaire puéricultrice

Élodie Ploton, sage-femme

Gwenaëlle Beau, sage-femme

Dr. Moez Zouhir, gynécologue médical et obstétrique

Michèle Russin, sage-femme

sage-femme Alexandra Arouète, psychologue

Évolution du nombre de naissances dans l'Yonne entre 2007 et 2016

© Radio France - Denis Souilla

Source : Insee

Les fermetures des maternités dans l'Yonne et à proximité